Organizatörler, yarışa ev sahipliği yapma ücretinde indirim istiyor

Avustralya ve Monako GP'lerinin iptal edilmesi ve altı yarışın da ertelenmesi nedeniyle zaten maddi kayıp yaşayacak olan Formula 1, yeni bir zorlukla daha karşı karşı.

Son gelen bilgilere göre yarışı gerçekleştirmeyi düşünen diğer yarışların organizatörlerinden elde edilecek gelirlerin bir kısmı daha kaybolabilir.

İngiliz gazetesi Independent, yarış organizatörlerinden en azı birkaç tanesinin Liberty Media ile görüşerek, normalde yarışa ev sahipliği yapabilmek için ödedikleri miktardan daha azını ödemelerinin kabul edilmesini isteyecek.

Organizatörlerden bir tanesi, şöyle bir açıklamada bulundu: "Eğer kendi organizatörlerinin durumlarının olmasını istiyorlarsa küçük kesintileri kabul etmek zorunda kalacaklar."

"Yarışı organize edebilmek için yüzlerce otobüs tutuyoruz. Yüzlerce insanı, güvenliği ve polisi buraya çekiyoruz."

"Geçici tribünlerin inşası için sözleşmeler yaptık ve bu anlaşmalar altı ila sekiz ay önce imzalandı. Tüm bunlar, yarışın başlamasından 60 ila 90 gün önce hazırlanmaya başlıyor. Yani yarış başlamadan 1.5 ay önce milyon dolarlar ödüyoruz."

"Ayrıca çoğu bilet yılın bu döneminde satılıyor. İnsanlar tatillerini önceden planlıyorlar. Yani pistin, normal bir yıla kıyasla aynı rakamda seyirci toplayamama ihtimali çok yüksek."

Ayrıca bir başka isim de, Avustralya GP'de yaşananların, diğer yarışları olumsuz etkileyeceğini belirtti.

“Bazı yarışların, sezonun nasıl başladığına bağlı olduğuna da dikkat çekmemiz gerekiyor. İlk yarış insanların dikkatini çeker ve Avustralya, sezona harika bir başlangıç ​​yapmak için her zaman çok şey yapar. İnsanlar hemen ilgi göstermezse, sonraki yarışlara olan ilgi kaybolur."