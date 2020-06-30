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Formula 1 / Son dakika

Organizatörler, Kanada GP için henüz tarih belirlenmediğini doğruladı

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Organizatörler, Kanada GP için henüz tarih belirlenmediğini doğruladı
Ekleyen:
, Editör
30 Haz 2020 00:00

Kanada GP organizatörleri, son günlerde ortaya çıkan iddiaların aksine henüz yarışla ilgili nihai kararın vermediğini belirttiler.

Ertelenen fakat iptal edilmeyen yarışlar arasında yer alan Kanada GP'nin ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik hakim.

Kanada basını geçtiğimiz günlerde yarışın Ekim ayında yapılacağını yazmıştı ancak Kanada GP organizatörleri, herhangi bir açıklama yapmak istememişti.

Bugün bir pist sözcüsü, herhangi bir tarih belirlenmediğini doğruladı.

Sözcü, "Bu tarihleri doğrulayamayız."

"Belirli tarihler hakkında da konuşamayız çünkü bu noktada yarışın takvimde yer alıp almayacağını dahi bilmiyoruz.” dedi.

Yarışla ilgilenen ilk isim olan François Dumontier ise görüşmelerin devam ettiğini ancak şimdilik açıklanacak hiçbir şey olmadığını belirtti.

Kanadalı RDS ile konuşan Dumontier, “Formula 1, Avrupa'daki başlangıç takvimini açıkladı. Şimdi Avrupa dışındaki yarışların olacağı, takvimin ikinci kısmı için çeşitli  organizatörlerle çalışıyorlar."

“Sadece Montreal'de değil, Avrupa dışındaki yarışlar için de gerçek bir istek var. Chase (Carey) gerçek bir dünya şampiyonasına sahip olmak istiyor."

"Size bunu gülümseyerek ile söylüyorum, ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Temmuz ayının başında herhangi bir duyuru yapmak bize çok fazla zaman kazandırır."

“Arzumuz seyircilere sahip olmak. Ancak bir sağlık planı yapmamız ve sosyal mesafe gibi şeylere bakmamız gerekiyor. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu."

“Chase her zaman Montreal'in Formula 1'de ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu söylüyor. Özellikle ABD ve Brezilya'ya bakarsanız, COVID-19 ile ilgili durum onlar için zor görünüyor. Meksika'yı ise henüz bilmiyoruz." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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