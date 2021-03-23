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Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

Ekleyen:
, Editör

Avustralya GP organizatörleri, mevcut COVID-19 durumuna ve yarışın ertelenmesine rağmen, yarışı planladıkları şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

Avustralya Grand Prix'si son yıllarda geleneksel olarak Formula 1'in açılış yarışına ev sahipliği yapıyordu ancak geçen yıl COVID-19 nedeniyle Melbourne'deki yarış iptal edildi ve bu yılki yarış da Kasım ayına ertelendi.

Yarışa yaklaş 6 ila 7 aylık bir süre var ve yakında pistle ilgili çalışmaların başlaması bekleniyor.

COVID-19 durumu göz önüne alındığında yarışın planlandığı şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair şüpheler var.

Ancak Avustralya GP organizatörü Andrew Westacott, Avustralyalı TV kanalı Nine Network'e verdiği demeçte, yarışla ilgili hiçbir şüpheleri olmadığını belirtti.

Westacott, "Yarış gerçekleşecek mi? Cevabı basit: Evet. Formula 1 ve MotoGP 2020 yılında dahi 14 ülkede toplam 31 yarış düzenlemeyi başardı."

"Sağlık kuruluşları, Formula 1 ve hükümetle temas halindeyiz. Katılımcıların, yerel halkla etkileşim içine girmeden bir 'baloncuk' içinde kalıp, sadece otel ile yarış pistinde dolaşmaları konusunda anlaştık."

"Ek olarak en büyük avantajımız, sahip olduğumuz pistin 176 hektarlık bir parkta yer alıyor olması ve tüm etkinliklerin çoğu açık havada yapılıyor. " dedi.

Westacott, yarışın uzun süre yapılmamasının, takvimdeki yerlerini etkileyebileceğinden endişe ediyor.

"Uzun yıllardır Formula 1 ile yakın şekilde çalışıyoruz ve etkinliği en üst seviyede düzenliyoruz. Bu, her iki tarafa da güçlü bir güven veriyor."

"Ancak bu ihtimali de hafife almamalıyız. Uzun süre Melbourne'de yarış yapamazsak, diğer şehirler alternatif seçenekler olarak değerlendirilebilir." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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