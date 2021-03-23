Organizatörler, Avustralya GP'nin gerçekleşeceğinden emin

"Sağlık kuruluşları, Formula 1 ve hükümetle temas halindeyiz. Katılımcıların, yerel halkla etkileşim içine girmeden bir 'baloncuk' içinde kalıp, sadece otel ile yarış pistinde dolaşmaları konusunda anlaştık."

"Ek olarak en büyük avantajımız, sahip olduğumuz pistin 176 hektarlık bir parkta yer alıyor olması ve tüm etkinliklerin çoğu açık havada yapılıyor. " dedi.

Westacott, yarışın uzun süre yapılmamasının, takvimdeki yerlerini etkileyebileceğinden endişe ediyor.

"Uzun yıllardır Formula 1 ile yakın şekilde çalışıyoruz ve etkinliği en üst seviyede düzenliyoruz. Bu, her iki tarafa da güçlü bir güven veriyor."

"Ancak bu ihtimali de hafife almamalıyız. Uzun süre Melbourne'de yarış yapamazsak, diğer şehirler alternatif seçenekler olarak değerlendirilebilir." dedi.