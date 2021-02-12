Önümüzdeki sezona odaklanan Mazepin, Haas'ın yaşadığı zorluklarla ilgilenmiyor

Takım Patronu Günther Steiner, geçtiğimiz sene 2021 Haas aracının gelişiminin Ocak 1 itibariyle tamamlanacağını ve sonrasında takımın kaynaklarını, 2022’de devreye girecek yeni regülasyonlarla ilgilenmek için kullanacağını söylemişti.

2020 Takımlar Şampiyonasını Haas, Williams’ın önünde 9. sırada tamamladı. Aralık ayında yaşanan taciz skandalı öncesinde konuşan Mazepin ise, bu duruma rağmen gelecek sezon için duyduğu heyecanı anlattı.

Mazepin, “Bunu dört gözle bekliyorum çünkü aracın performansı her ne seviyede olursa olsun, F1’e yükselmek çok heyecanlı.”

“Kariyerimin bu aşamasında genç bir pilot olarak aracın iyi ya da kötü olması hakkında fikrimi belirtmemin önemsiz olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette takımın zor bir sene geçirdiğinin farkındayım fakat şu anda F1’e hazırlanmaya odaklanmış durumdayım.” dedi.

Mazepin ve çaylak takım arkadaşı Mick Schumacher’in, hem geçen sene yarıştıkları F2 aracından çok farklı özelliklere sahip olan F1 aracına, hem de özellikle yaz arasından sonra 15 hafta içinde 11 yarışın düzenleneceği yoğun F1 takvimine uyum sağlaması gerekecek.

Mazepin, “Takvim, alışıldık olduğumun neredeyse 2 katı olacak, bu yüzden önümdeki hedefler bunlar ve şu anda odağımda bunlar var.” diyerek sözlerini tamamladı.