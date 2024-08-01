OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir!
Matthew J. Thompson'ın iddiasına göre OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir.
Alpine'in BWT ile olan sponsorluk anlaşmasının sona ermesiyle, ünlü içerik platformu OnlyFans ile anlaşma sağlayacağı konuşuluyor.
OnlyFans, son yıllarda içerik yaratıcıları için popüler bir platform haline geldi.
Markanın geniş kitlelere ulaşması ve güçlü bir dijital varlığı olması, Alpine için cazip bir sponsor olmasını sağlıyor.
Bu anlaşma, hem OnlyFans'ın hem de Alpine'in markalarını daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunacak.
OnlyFans'in Fransız takımına yapacağı yatırımın önemli olacağı belirtiliyor.
Bu sponsorluk anlaşması gerçekleşirse OnlyFans, Formula 1 dünyasına adım atan en yeni marka olacak.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!
Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?
Son Haberler
Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"
Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"
Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar