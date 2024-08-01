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Formula 1 Belçika GP

OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir!

Matthew J. Thompson'ın iddiasına göre OnlyFans, Alpine'in yeni sponsoru olabilir.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Alpine'in BWT ile olan sponsorluk anlaşmasının sona ermesiyle, ünlü içerik platformu OnlyFans ile anlaşma sağlayacağı konuşuluyor.

OnlyFans, son yıllarda içerik yaratıcıları için popüler bir platform haline geldi.

Markanın geniş kitlelere ulaşması ve güçlü bir dijital varlığı olması, Alpine için cazip bir sponsor olmasını sağlıyor.

Bu anlaşma, hem OnlyFans'ın hem de Alpine'in markalarını daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunacak.

OnlyFans'in Fransız takımına yapacağı yatırımın önemli olacağı belirtiliyor.

Bu sponsorluk anlaşması gerçekleşirse OnlyFans, Formula 1 dünyasına adım atan en yeni marka olacak.

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