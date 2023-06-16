Zhou, James Key transferinden epey memnun

Yeni kuralların ikinci yılına da hayal kırıklığıyla giren McLaren'dan ayrılan Key, diğer takımlarla yaptığı görüşmelerin ardından Alfa Romeo ile anlaştı.

McLaren yıllarında birlikte çalıştığı Andreas Seidl'ın artık Sauber CEO'su olması ve kendisinin de 2010-2012 yılları arasında takımın bünyesinde yer aldığı düşünüldüğünde, Key'in alışma sorunları yaşaması pek de beklenmiyor.

James Key isminin takımda genel bir heyecan yarattığı söylenebilir, öyle ki, pilotlar dahi bu heyecandan nasibini almış durumda.

Perşembe günü söz alan Zhou, "Açıkçası biraz şaşırdım. 2026'ya doğru takım içinde bazı şeylerin değişeceğini biliyordum. Ama bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum.

"Andreas şimdiden Audi'nin gelişine hazır olacak bir ekip kurmaya çalışıyor, attığı her adımdan memnunum. Takım için en iyisini yapmak adına çalışan iyi bir adam olduğunu hissediyorum."

"Umarım James takıma erkenden katılır ve bize başka fikirler verir. Böylece biz de bu fikirlerin ışığında çalışmaya devam edebilir ve sezon sonunda bir adım daha atabiliriz." dedi.

James Key, Teknik Direktör, McLaren, takım müdürleri basın toplantısında Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu

"McLaren'da neler olduğunu ve neden kovulduğunu bilmiyorum, ama duyduğum kadarıyla Andreas ve James birlikte son derece iyi çalışıyorlarmış."

"Onlar geldiğinde McLaren arkalarda yarışıyor ve zorlanıyordu, bir süre içinde yarış kazanan ve podyuma çıkan bir takım haline geldi."

"Bence ikisi de ne yaptıklarını biliyorlar ve ben sadece onları destekliyorum. Andreas'ın alabileceği tüm kararları destekliyorum."

"Eminim ki işler içeride ve dışarıda istediği yöne doğru gidiyordur. Yani evet, tüm bunlarla bir sorunum yok."

"Sanırım takım için uzun vadeli odak noktamızın daha az sürtünmeye sahip olmak olduğunu biliyorsunuz. Böylece azami hızda sorun yaşamamak için birçok pistte daha alçak kanatlar kullanmak zorunda kalmayacağız."

"Bence artık her pakette kesinlikle aero performans var, ancak düşük sürtünme bir günde, iki günde veya iki yarış hafta sonunda ulaşılabilecek bir hedef değil. Daha uzun vadeli bir hedef." dedi.