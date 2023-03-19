Ön gruptaki pilotlara göre Verstappen halen galibiyet adayı

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Sıralama turlarının ikinci bölümünde bir kardan mili arızası yaşayan Verstappen, bu nedenle yarışa 15. sırada başlayacak.

Bu kadar geriden yükselmek kolay değil, ancak Red Bull'un rakiplerine karşı sahip olduğu hız avantajı nedeniyle son şampiyon halen zaferin en büyük adaylarından.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Verstappen oldukça hızlı, hatta neredeyse bir saniye daha hızlı."

"Bence kazanabilir. 50 tur, 50 saniye. Geçmişte Lewis'te benzerlerini yapmıştı." dedi.

Zafer adaylarından Fernando Alonso, "Max'in eninde sonunda bizi yakalayacağını düşünüyorum. Ciddi avantaja sahipler."

"Hangi yarış olduğunu hatırlamıyorum, bir yarışta güç ünitesini değiştirip sonuncu başlamış, yine de ikinci olmuştu. Bu yüzden en azından podyuma çıkacağından hiç şüphem yok." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışa üçüncü başlayacak olan George Russell, "Bence kesinlikle podyum mücadelesinde olacağız.

"Aston Martin ve Ferrari bizden 0.1-0.2 saniye hızlı olabilir, ancak biz daha önden başlayacağız, dolayısıyla podyuma çıkmamamız için hiçbir neden yok."

"Fakat herhangi bir olay ya da engelleme olmadığı sürece Max rahatça gelecek ve bizi geçecek."

Pole pozisyonunun sahibi Sergio Perez ise, "Yarışa Max'i düşünerek yaklaşmayacağım. Her şeyden önce, ilk turlarda liderliği elimde tutabildiğimden emin olmalıyım.

"Eğer liderliği koruyabilirsem, bu aslanı [Fernando Alonso] geride tutabilirsem iyi olacak, bu sayede yarışıma odaklanabileceğim."