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Formula 1 Haberler

Ön bölümde yarışmak isteyen Ocon, kış tatilini "kısa tutacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Esteban Ocon, gelecek sezon Lewis Hamilton ve Max Verstappen ile mücadele edebilmeyi umuyor. Fransız sürücü, yeni sezona olabildiğince iyi hazırlanmak için fabrikada yoğun mesai yapacak.

Ön bölümde yarışmak isteyen Ocon, kış tatilini "kısa tutacak"

Esteban Ocon ve Max Verstappen birbirlerini alt kategorilerden tanıyorlar. İkili, 2014 yılında Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda beraber yarışmıştı.

Ocon o yıl Prema ile yarışırken, Ocon, Van Amersfoort ile yarışıyordu. İkili birkaç kez pist üstünde birbirleriyle tekerlek tekerleğe savaştılar ve sonunda şampiyon Ocon oldu.

Sözlerine Verstappen'in tarzı hakkında konuşarak başlayan Ocon, "Bu sezonki agresifliği ve sezonu yönetme şekli ona şampiyonluğu getirdi."

"Abu Dhabi'deki yarışta çok şey yaşandı fakat agresifliğini iyi kullandı." dedi.

Fransız pilot, 2020'de gride geri dönmesinden bu yana Alpine/Renault ile yarışıyor ve önümüzdeki üç yıl da takımla kalmaya devam edecek.

2021 aslında takım için bir geçiş yılı olsa da Fransız pilot, ilk zaferini elde etti. Bundan memnun kalan Ocon, yeni sezonda ön bölümde yer almak istiyor ve bu yüzden kış tatilini kısa tutacak.

Ocon, "Yalan söylemeyeceğim, Lewis ve Max arasındaki o mücadeleleri gördüğünüz zaman, buna dahil olmak istiyorsunuz. "

"Düzenli şekilde galibiyetler ve podyumlar için savaşabilmek harika olurdu. Umuyoruz ki Formula 1 çok yakında yeni düzenlemelerle bu yöne gider. Belki bir rüyadır bilmiyorum, umarım değildir."

"Umarım gerçek olur. Çok çalışıyorum. Fernando [ Alonso] ve ben pek tatil yapmayacağız. Amaç fabrikada mümkün olduğunca fazla zaman geçirmek."

"Zorlu bir mücadele ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve umarım bunun üstesinden gelebiliriz." dedi.

Alpine, özellikle 2021 sezonunun son bölümünde istikrarlı bir performans sergiledi.

Alonso, Katar'da etkileyici bir üçüncülük alırken, Ocon da neredeyse Suudi Arabistan'da üçüncü oluyordu.

Esteban Ocon, Alpine F1

Esteban Ocon, Alpine F1

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

 

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