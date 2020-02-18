Ön bakış: 2020 F1 sezon öncesi testleri başlıyor

Formula 1 takvimi resmi olarak Avustralya'daki ilk yarış ile başlıyor olsa da aslında heyecan lansmanların ardından yeni araçların piste çıktığı kış testleriyle başlıyor.

Testlerden önce yeni araçların tanıtılmasıyla herkes heyecana kapılıyor ve araç görüntüsünden performans değerlendirmesi yapmaya çalışıyor. Herkesin sahip olduğu iyimser hava, testlerden itibaren yerini gerçeklere bırakıyor. Kimileri beklentileri bulduğu için mutlu olurken, kimileri hayal kırıklığı yaşıyor ve sezon içi önlemini alma çalışmalarına başlıyor.

2020 F1 sezonu öncesinde 19 - 21, 26 - 28 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona - Katalonya pistinde gerçekleşecek. Test günlerinde pist Türkiye saati ile 11:00 - 15:00, 16:00 - 20:00 saatleri arasında açık olacak. Geçen seneye kıyasla testlerde bazı önemli farklılıklar olacak.

Bu seneye kadar testler resmi seans olarak kabul edilmiyordu. Dolayısıyla testlerde canlı dereceler gibi bilgiler F1 yönetimi tarafından sunulmuyordu. Bu sene ise kış testleri resmi seans olarak kabul edilecek.

F1 yönetimi, sezon öncesinde yapmış olduğu açıklama ile 6 gün sürecek olan 2020 F1 sezon öncesi testlerinin, Sky F1 Uk, Sky Italia ve F1 TV Pro'da yayınlanacağını ve buna ek olarak ilk defa test derecelerinin F1 Live Timing, yani canlı F1 dereceleri sayfasında gösterileceğini duyurdu.

F1 TV Pro'da her gün Tech Talk adlı teknik güncellemelerin analiz edildiği bir program yapılırken, öğle aralarında basın toplantısı yapılacak. Sky F1 UK'nin hazırlayacağı programlar da F1 TV Pro'da yayınlanacak.

Yukarıdan da anlayacağınız üzere sezon öncesi testleri ilk defa resmi F1 organizasyonu olarak gerçekleştirilecek. Geçen senelerde test görüntülerine ve derecelere ulaşmak ancak piste giden basın mensuplarının çalışmalarıyla mümkün olurken, bu sene hem dereceler hem de canlı yayın, F1 yönetimi tarafından - ücretli de olsa - doğrudan yayınlanacak.

F1 canlı derece uygulaması da bu sene geliştirilmiş bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Uygulamayı kullananlar, pilotların tur tur derecelerini inceleyebilecek ve başka pilotların dereceleriyle de kıyaslayabilecek.

F1 TV Pro, Türkiye dahil 77 ülkede hizmet veriyor. F1 TV Pro uygulaması, senelik 64.99 Euro, F1 Access yani ücretli canlı derece uygulaması senelik 26.99 Euro olarak açıklandı.

Azalan test günü, çalışmaları nasıl etkileyecek?

Son senelerde F1 test sayısı sürekli olarak azalıyor. Önceden 3 hafta gerçekleştirilen testler, 4'er günden 2 haftaya düşürülmüştü. Bu sene yarış takviminde 22 yarış almasıyla F1 yönetimi iş gücünü hafifletmek ve harcamaları düşürmek amacıyla bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda sezon öncesi testler 8 günden 6 güne düşürülmüş oldu.

Sezon öncesi testlerde takımlar için birkaç öne çıkan konu oluyordu. Bunların başında yeni aracın doğru çalıştığını doğrulama ve performans ölçümü yapma geliyor.

Takımlar ilk olarak yeni araçlarının beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını, ana sistemde bir sorun olup olmadığına bakıyorlar. Mekanik, soğutma ve karoserde her şeyin simülasyondaki gibi çalıştığı doğrulandıktan sonra ise performans çalışmalarına başlanıyordu. Bu süreçte aracın dayanıklılığı, performansı doğrulandıktan sonra pilotlar sezon için ayar çalışmalarına başlıyordu. Bu çalışmada lastikler, yakıt tüketimi, yere basma gücü seviyesi gibi birçok farklı değişken kontrol ediliyordu.

Önceden tüm bu işlemleri yapmak için daha fazla gün olduğu için takımlar daha rahat davranabiliyorlar, araç gelişimini uzun tutup testlerde sürekli güncelleme getirebiliyorlardı.

Ancak günlerin kısalmasıyla artık piste doğrudan dayanıklı ve sürülebilir bir araç çıkarmak, ardından yukarıda saydığımız işlemleri daha hızlı bir şekilde tamamlamak, fabrikada daha etkili araçlar kullanmak büyük önem taşıyacak.

Testlerin kısalması, daha büyük bütçelere ve fabrikalarında bunun için gerekli test araçlarına sahip takımlar için iyi, bütçesi ve araçları daha düşük seviyede olan takımlar için kötü haber diyebiliriz.

Motorsport.com Türkiye neler yapacak?

Her yıl olduğu gibi Motorsport.com Türkiye ekibi olarak testleri en hızlı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız.

Testlerden önce ve sonra tüm haberleri sizlere aktaracağız. Ayrıca TSİ 11:00'den 20:00'ye kadar aralıksız olarak canlı anlatımlar yapacağız. Canlı anlatımlarda Abdullah Çelik, Kemal Şengül ve Cem Özel sizlerle olacak.

Test boyunca en iyi pist üstü fotoğraflarının yanı sıra, analizler ve videolar paylaşacağız.

Testlerin ilk gününde hava sıcaklığı 14 derece ve parçalı bulutlu, diğer iki gün ise 17 derece şeklinde olacak.

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