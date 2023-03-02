Olumlu Alonso: "Bu yıl aracın 3'te 2'sini değiştireceğiz"

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Aston Martin, sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans sergilemiş ve dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti.

Bu yıl Aston Martin'e geçen Alonso, Bahreyn GP öncesi iyimser konuştu fakat net bir tahmin yapmaktan kaçındı. Ayrıca yıl içerisinde önemli güncellemeler yapacaklarını da söyledi.

İspanyol pilot, perşembe günü katıldığı basın etkinliğinde, "Sezonun ilk yarışından önceki his her zaman aynıdır. Son yıllarda sezon öncesi testlerin sayısı giderek azaldı, bu nedenle muhtemelen %100 hazır olduğumuzu söyleyemeyiz."

"Kendi açımdan bakarsam, takım değiştirdim, yeni bir aracı tanımaya çalışıyorum ve böyle bir durumda uyum sağlamak daha fazla zaman alıyor. Yine de herkes aynı şartlarda çalışıyor."

"Testler bizim için iyi geçti. Elbette diğerlerinin hangi programa göre çalıştığını ve ne gibi alanlara odaklandığını bilmiyoruz. İlk yarıştan sonra güçlerin düzeni netleşecek fakat bir sonuca varmak için Cidde ve Avustralya'daki yarışlara kadar bekleyeceğim."

"İlk üç yarış farklı pistlerde yapılacak, bu nedenle o zaman sonuçlara varmak daha kolay olacak."

"Aston Martin'in hedefi geçen yıla kıyasla bir adım ileri gitmek. Takım 2022'de bazı sorunlar yaşadı fakat yine de sezon boyunca ilerlemeyi başardılar."

"Bu yıl araç daha iyi, bu yüzden şu anda memnunuz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yine de testin ardından düşüncelerim değişmiş değil. Pozisyon açısından nerede olduğumuza dair hiçbir fikrim yok. Bu araçla amacımız ileriye doğru gitmekti ve bence bunu başardık. Test sonuçları ve aracın verdiği hissiyat cesaret vericiydi. Fakat bu sadece başlangıç."

"Araç sezon içerisinde önemli ölçüde değişecek; Planımız bu yönde. Takımdan, sezon içerisinde bu aracın üçte ikisinin değişeceğini duydum. Bu nedenle 2023 boyunca aracı geliştirmek ve gelecek yıl daha büyük bir şey için savaşabilmek adına iyi bir temele sahip olmak istiyoruz."

"Üzerinde yetenekli mühendislerimizin çalıştığı ve yakın zamanda zaferler için mücadele etmek istediğimiz bir projemiz var." dedi.

Bu sezon yarış kazanıp kazanamayacağı sorusuna Alonso, "Bilmiyorum, şu anda bunu söylemek zor." yanıtını verdi.

Alonso, yaşının kendisine zarardan ziyade fayda getirdiği görüşünde.

"Hiç bu kadar formda olmamıştım, yaşımla ilgili hiçbir endişem yok. Sürüş olarak bir şeyler kaybettiğim ya da sabah kalkıp, antrenmana gitmek, testlere ve yarışlara katılmak için motivasyonum olmadığında, bunu ilk hisseden ben olacağım."

"Aksine yeni bir takıma gelmek her zaman motivasyon veriyor. Burada yeni insanlarla tanıştım, yeni bir yaklaşım gördüm. Tabii ki bu aynı zamanda işi daha da zorlaştırıyor çünkü çok şey öğrenmeniz gerekiyor."

"Eski takımınızda kaldığınızda kış ayları daha rahat geçiyor."

"Yine de burada yarışıyor olmak benim için bir ayrıcalık. Henüz yaşla ilgili bir endişem yok."

"Şu ana kadar sadece yaşımın getirdiği avantajları görüyorum çünkü tüm bu pistleri pek çok farklı koşulda tattım, ayrıca araçları tanıyorum, lastikleri tanıyorum, daha önce de söylediğim gibi bu yıl yarıştığımız bazı pistleri biliyorum. Ben bunu dezavantaj olarak görmüyorum."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images