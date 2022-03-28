Olgun Verstappen'i öven Horner: "Bahreyn'den sonra geri dönmek harika"

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Cidde bu hafta sonu ikinci kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı ve Max Verstappen her iki yarışta da zafer için savaşmayı başardı.

Verstappen'in rakibi bu kez Leclerc'ti ve ikili son turlara kadar galibiyet için kıyasıya savaştılar. Sonunda bunu Red Bull pilotu kazandı ve yarış dışı kaldığı Bahreyn'den sonra çok değerli bir 25 puan kazandı.

Takım patronu Christian Horner, genç sürücüden övgüyle bahsetti.

Horner, "Bahreyn'deki hayal kırıklığından sonra geri dönmek harika. Takım geçen hafta yaşadığımız sorunları anlamak ve üstesinden gelmek için çok çalıştı."

"Bugün harika bir yarış vardı. Max için çok stratejik bir yarıştı, bu yarışta lastiklerini çok fazla zorlamadı, böylece yarışın sonunda atağa kalkmak için yeteri kadar performansa sahip oldu. O ve Charles harika yarıştı. Bence Max çok olgun bir şekilde sürdü."

Yarışa Leclerc ve Verstappen'in DRS oyunu damga vururken, ikili birkaç kez temas yaşamaya çok yaklaştılar.

Horner, "DRS o kadar güçlü ki sürücüler arasında bir kedi fare oyunu olduğunu görebiliyordunuz."

"Olması gereken noktaya geldi, geçişi tamamladı ve ardından Charles'ı geride tutacak kadarına sahipti."

"Gelecekte DRS algılama noktasının nerede olduğuna bakmamız gerekebilir çünkü böyle bir duruma düşmekten kaçınmak gerekiyor." dedi.

Red Bull garajının diğer tarafında ise Sergio Perez'de şüphesiz hayal kırıklığı var. Cumartesi günü Formula 1'deki ilk pole pozisyonunu alan Perez, güvenlik aracının zamanlamasıyla dördüncü oldu.

Horner, "Bu, Checo için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Dün pole için harika bir tur attı ve bunu liderliğe çevirdi."

"Yarışı güzel bir şekilde kontrol altına aldı ve yarış öncesi anlaştığımız turda pite girdi."

"Sonrasında aniden kaza oldu ve güvenlik aracı girdi. Bazen lehimize, bazen aleyhimize ve bugünkü güvenlik aracı onun için çok talihsizdi." dedi.