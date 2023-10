Olaylı Katar GP sonrası Mercedes: ”2016’dan çıkardığımız dersler hayati önem taşıyor”

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, Katar Grand Prix’inin startının ardından ilk

virajda temas etmiş ve temasın sonucunda Lewis Hamilton yarış dışı kalmıştı. Konuya dair açıklama

yapan Mercedes, iki pilot arasındaki gerilimi tırmanması ihtimaline değindi.

Hamilton yarışın hemen başında ilk virajdaki kazanın tüm sorumluluğunu üstlendi. Bu kaza ikilinin

pist üstünde ikinci kazası oldu.

Daha önce İspanya Grand Prix’sinin sıralama turlarında çarpışan iki pilot, Suzuka’daki yarışta da

strateji konusunda anlaşmazlık yaşayıp pist üstünde mücadele etmişlerdi. Mücadelenin sırasında olası bir temas şampiyonadaki rakipleri Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın yarışı büyük avantajla bitirmesine neden olacaktı.

Mercedes takımı daha önce 2016 yılında Hamilton ve Rosberg ikilisinin şampiyonluk mücadelesinde

takım içi gerilimleri yönetmek zorunda kalmıştı.

Katar Grand Prix’i öncesi geçirdiği bir operasyon sonrası iyileşme sürecinde olan takım patronu Toto

Wolff’ün yerine görev yapan iletişim direktörü Bradley Lord, 2016 tecrübesinin Russell ve Hamilton

arasındaki sorunları idare etmelerine yardımcı olacağını düşünüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Lord, şöyle söyledi: ”Yarış zaferleri ve şampiyonluklar için

yarıştığımız bir noktada olduğumuzda bu noktada olmanın ayrıcalıklarından biri şüphesiz pilotların

arasındaki rekabeti yönetmek olacak”

“Bu rekabeti ve zorlukları daha önce de yaşadık. Her ne kadar kadar çelişkili görünse de tek

hedefimiz yine şampiyonluklar ve zaferler almak, aynı zorlukları tekrar yaşamak olacak.”

W14 modelinin en az önceki model olan W13 kadar problemli bir araç olduğu şüphesiz. Diğer yandan Mercedes, problemli araçlarıyla takımlar şampiyonasında ikinciliği elde etmek için Ferrari ile

mücadele etmek zorunda.

Lord yaptığı açıklamada sıkıntılı W14 aracının durumu ve pistte birbirleriyle mücadele eden iki pilota

sahip olmanın risk almaya değer olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Her iki pilotumuz da sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve pistte oldukları her an her şeylerini

vermeye, takım için en iyisini yapmaya çalışıyorlar.”

“W14 aracımız her seansta durumu değişen, kullanması hiç de kolay olmayan bir araç. Araç ayar

değişikliği yapılmadan bile çok farklı tepkiler verebiliyor, yol tutuşu değişebiliyor.”

“Böylesine üst düzey ve istikrarlı becerilere sahip iki pilotumuz olduğu için çok ama çok şanslıyız.”