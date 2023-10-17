Olaylı Katar GP sonrası Mercedes: ”2016’dan çıkardığımız dersler hayati önem taşıyor”
Geçtiğimiz hafta Katar Grand Prix’sinde ilk virajda yaşanan kazanın ardından Lewis Hamilton ve George Russell arasındaki gerilimin artma ihtimali kafalarda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.
Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, Katar Grand Prix’inin startının ardından ilk
virajda temas etmiş ve temasın sonucunda Lewis Hamilton yarış dışı kalmıştı. Konuya dair açıklama
yapan Mercedes, iki pilot arasındaki gerilimi tırmanması ihtimaline değindi.
Hamilton yarışın hemen başında ilk virajdaki kazanın tüm sorumluluğunu üstlendi. Bu kaza ikilinin
pist üstünde ikinci kazası oldu.
Daha önce İspanya Grand Prix’sinin sıralama turlarında çarpışan iki pilot, Suzuka’daki yarışta da
strateji konusunda anlaşmazlık yaşayıp pist üstünde mücadele etmişlerdi. Mücadelenin sırasında olası bir temas şampiyonadaki rakipleri Ferrari pilotu Carlos Sainz’ın yarışı büyük avantajla bitirmesine neden olacaktı.
Mercedes takımı daha önce 2016 yılında Hamilton ve Rosberg ikilisinin şampiyonluk mücadelesinde
takım içi gerilimleri yönetmek zorunda kalmıştı.
Katar Grand Prix’i öncesi geçirdiği bir operasyon sonrası iyileşme sürecinde olan takım patronu Toto
Wolff’ün yerine görev yapan iletişim direktörü Bradley Lord, 2016 tecrübesinin Russell ve Hamilton
arasındaki sorunları idare etmelerine yardımcı olacağını düşünüyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Lord, şöyle söyledi: ”Yarış zaferleri ve şampiyonluklar için
yarıştığımız bir noktada olduğumuzda bu noktada olmanın ayrıcalıklarından biri şüphesiz pilotların
arasındaki rekabeti yönetmek olacak”
“Bu rekabeti ve zorlukları daha önce de yaşadık. Her ne kadar kadar çelişkili görünse de tek
hedefimiz yine şampiyonluklar ve zaferler almak, aynı zorlukları tekrar yaşamak olacak.”
W14 modelinin en az önceki model olan W13 kadar problemli bir araç olduğu şüphesiz. Diğer yandan Mercedes, problemli araçlarıyla takımlar şampiyonasında ikinciliği elde etmek için Ferrari ile
mücadele etmek zorunda.
Lord yaptığı açıklamada sıkıntılı W14 aracının durumu ve pistte birbirleriyle mücadele eden iki pilota
sahip olmanın risk almaya değer olduğunu düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Her iki pilotumuz da sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve pistte oldukları her an her şeylerini
vermeye, takım için en iyisini yapmaya çalışıyorlar.”
“W14 aracımız her seansta durumu değişen, kullanması hiç de kolay olmayan bir araç. Araç ayar
değişikliği yapılmadan bile çok farklı tepkiler verebiliyor, yol tutuşu değişebiliyor.”
“Böylesine üst düzey ve istikrarlı becerilere sahip iki pilotumuz olduğu için çok ama çok şanslıyız.”
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