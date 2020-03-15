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Formula 1 / Son dakika

Olası 2020 takvimi nasıl olabilir?

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Olası 2020 takvimi nasıl olabilir?
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 08:28

Formula 1, 2020 sezonu için 18 yarışlık bir takvim düşünüyor gibi görünüyor.

Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesi, Bahreyn, Vietnam ve Çin'in ertelenmesiyle birlikte F1 takviminin yeniden şekillenmesi gerekiyor.

FIA'nın Bahreyn ve Çin'deki yarışı erteleme kararını duyurduğu açıklamada, Mayıs sonuna kadar yarışın gerçekleşmeyeceğinden bahsediliyor. Bu, sezonun Monako'da başlamasının planlandığının bir göstergesi.

Diğer tarafta Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, şampiyonanın Haziran ayındaki Bakü'de başlayabileceğini söyledi. Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brown ise Liberty Media'nın Ağustos tatilini kaldırmayı ve 17-18 yarış gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Şu anda, 2020'de Melbourne'de bir yarış olmayacağı kesin olarak biliniyor. Bir yıl içinde ikinci kez  buraya gidilmesi pek olası değil. Aynı zamanda pistin ikinci kez hazırlanması çok ciddi maliyetlere sebep olacak.

Kalan yarışlar Bahreyn, Vietnam ve Çin'de resmen süresiz olarak ertelendi. Önümüzdeki günlerde Hollanda ve İspanya'nın da ertelenmesi bekleniyor. Bu nedenle şu anda takvimin ilk altı yarışı kaybettiğini söylemek mümkün.

Formula 1, sezona Monako'da başlamak istiyor, ancak bu yarış da her her geçen gün Avrupa'daki etkisini arttıran Coronavirüs ile ilgili duruma bağlı. Ross Brawn'ın 17-18 Grand Prix'lik bir takvim planladıklarını söylemesi, bu beş yarıştan ikisini kurtaracakları anlamına geliyor. Bu listede en çok tercih edilen yarışlar Bahreyn (50 milyon dolarlık ücreti ile) ve Hollanda (Max Verstappen'in büyük taraftar desteği ile) olacak.

Zandvoort için en muhtemel yer Ağustos ayındaki yaz arası olacak. Yarışın Belçika'dan bir hafta önce yapılması  bekleniyor. Böylece yaz arası da kısmen korunacak. Verstappen'in fanlarının Zandvoort ve Spa'daki tribünleri doldurması oldukça olası. Monza'da da Ferrari fanları nedeniyle sıkıntı olmayacak.

Bahreyn'deki yarış ise takvimin sonuna alınacak ve Abu Dhabi'den hemen önce gerçekleştirilecek. Sahir'deki yarışın final yarışı olması beklenmiyor çünkü Abu Dhabi, final yarışı olmak için ciddi anlamda para ödüyor.

Bu nedenle, Bahreyn'in, Brezilya ve Abu Dhabi arasında yapılması bekleniyor. Ancak bu durumda takımlar son bölümde oldukça zorlanacaklar.

Bu durumda Çin, Vietnam ve İspanya yarışları, tıpkı Avustralya gibi iptal olacak.

Olası 2020 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist
24 Mayıs Monako Monako
07 Haziran Azerbeycan Bakü
14 Haziran Kanada Montreal
28 Haziran Fransa Le Castelle
05 Temmuz Avusturya Spielberg
19 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
02 Ağustos Macaristan Budapeşte
23 Ağustos Hollanda Zandvoort
30 Ağustos Belçika Spa
6 Eylül İtalya Monza
20 Eylül Singapur Marina Bay
27 Eylül Rusya Sochi
11 Ekim Japonya Suzuka
25 Ekim ABD Austin
01 Kasım Meksika Mexico City
15 Kasım Brezilya Sao Paulo
29 Kasım Bahreyn Sakhir
6 Aralık Abu Dhabi Yas Marina

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
09:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
09:10
15:10
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