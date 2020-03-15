Olası 2020 takvimi nasıl olabilir?

Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesi, Bahreyn, Vietnam ve Çin'in ertelenmesiyle birlikte F1 takviminin yeniden şekillenmesi gerekiyor.

FIA'nın Bahreyn ve Çin'deki yarışı erteleme kararını duyurduğu açıklamada, Mayıs sonuna kadar yarışın gerçekleşmeyeceğinden bahsediliyor. Bu, sezonun Monako'da başlamasının planlandığının bir göstergesi.

Diğer tarafta Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, şampiyonanın Haziran ayındaki Bakü'de başlayabileceğini söyledi. Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brown ise Liberty Media'nın Ağustos tatilini kaldırmayı ve 17-18 yarış gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Şu anda, 2020'de Melbourne'de bir yarış olmayacağı kesin olarak biliniyor. Bir yıl içinde ikinci kez buraya gidilmesi pek olası değil. Aynı zamanda pistin ikinci kez hazırlanması çok ciddi maliyetlere sebep olacak.

Kalan yarışlar Bahreyn, Vietnam ve Çin'de resmen süresiz olarak ertelendi. Önümüzdeki günlerde Hollanda ve İspanya'nın da ertelenmesi bekleniyor. Bu nedenle şu anda takvimin ilk altı yarışı kaybettiğini söylemek mümkün.

Formula 1, sezona Monako'da başlamak istiyor, ancak bu yarış da her her geçen gün Avrupa'daki etkisini arttıran Coronavirüs ile ilgili duruma bağlı. Ross Brawn'ın 17-18 Grand Prix'lik bir takvim planladıklarını söylemesi, bu beş yarıştan ikisini kurtaracakları anlamına geliyor. Bu listede en çok tercih edilen yarışlar Bahreyn (50 milyon dolarlık ücreti ile) ve Hollanda (Max Verstappen'in büyük taraftar desteği ile) olacak.

Zandvoort için en muhtemel yer Ağustos ayındaki yaz arası olacak. Yarışın Belçika'dan bir hafta önce yapılması bekleniyor. Böylece yaz arası da kısmen korunacak. Verstappen'in fanlarının Zandvoort ve Spa'daki tribünleri doldurması oldukça olası. Monza'da da Ferrari fanları nedeniyle sıkıntı olmayacak.

Bahreyn'deki yarış ise takvimin sonuna alınacak ve Abu Dhabi'den hemen önce gerçekleştirilecek. Sahir'deki yarışın final yarışı olması beklenmiyor çünkü Abu Dhabi, final yarışı olmak için ciddi anlamda para ödüyor.

Bu nedenle, Bahreyn'in, Brezilya ve Abu Dhabi arasında yapılması bekleniyor. Ancak bu durumda takımlar son bölümde oldukça zorlanacaklar.

Bu durumda Çin, Vietnam ve İspanya yarışları, tıpkı Avustralya gibi iptal olacak.

Olası 2020 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Pist

24 Mayıs Monako Monako 07 Haziran Azerbeycan Bakü 14 Haziran Kanada Montreal 28 Haziran Fransa Le Castelle 05 Temmuz Avusturya Spielberg 19 Temmuz Büyük Britanya Silverstone 02 Ağustos Macaristan Budapeşte 23 Ağustos Hollanda Zandvoort 30 Ağustos Belçika Spa 6 Eylül İtalya Monza 20 Eylül Singapur Marina Bay 27 Eylül Rusya Sochi 11 Ekim Japonya Suzuka 25 Ekim ABD Austin 01 Kasım Meksika Mexico City 15 Kasım Brezilya Sao Paulo 29 Kasım Bahreyn Sakhir 6 Aralık Abu Dhabi Yas Marina

Alakalı video