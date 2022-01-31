Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Ricciardo, F1 sonrasında McLaren'la Le Mans veya Bathurst'a katılabilir Sonraki / McLaren, 2022 videosunda merak uyandırıcı bir değişikliğe dikkat çekti
Formula 1 Haberler

Ogier: "Hamilton Abu Dhabi'de 'hırsızlığa' uğradı"

Ekleyen:

Sekiz kez dünya ralli şampiyonu Sebastien Ogier, Abu Dhabi'de yaşanan olaylardan sonra Lewis Hamilton'a destek oldu.

Ogier: "Hamilton Abu Dhabi'de 'hırsızlığa' uğradı"
Haberi dinle

Hamilton, Yas Marina pistinde sezon finalini domine ediyordu ve Nicholas Latifi'nin kazasıyla güvenlik aracı çıkana kadar rekor sekizinci şampiyonluğunu elinde tutuyordu.

Yarış direktörü Michael Masi'nin, sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki tur bindirilen araçlara turlarını almaları için izin vermesiyle, İngiliz sürücü mücadelesini devam ettiremedi.

Güvenlik aracı sırasında Max Verstappen, son turda yapılacak yarış için pite gelerek lastiklerini değiştirdi ve Mercedes pilotu savunmasız kaldı.

Verstappen, olaylı günün ardından ilk şampiyonluğunu aldı ancak yarışta alınan kararlar üzerindeki tartışma hâlâ sürüyor.

Ogier, olanlar hakkında, "Bu durumu kabul etmek çok zor olmalı."

"Hamilton, şampiyonluğun kendisinden çalındığını, hırsızlığa uğradığını hissediyor olmalı. Bunu söylemekten korkmamalıyız."

"Verstappen için çok fazla saygım var ve harika bir sezon geçirdi. Şampiyonluğu o çalmadı."

"İkisi de şampiyonluğu hak ediyordu ancak final yarışında Lewis sonuna kadar liderdi."

"Maalesef yarışın bitmesine yakın güvenlik aracı çıktı ve yeniden başlamak zorunda kaldılar."

"İkisi de harika şampiyon olurdu ancak bu olanlar hırsızlık." dedi.

Hamilton, Abu Dhabi'den bu yana sosyal medyadaki sessizliğini korudu ve 2022'de gride dönmeyeceğine dair spekülasyonlar var.

Ogier, Hamilton'ın 23 Şubat'taki sezon öncesi testi için Mercedes ile gridde olacağını düşünüyor.

Ogier, "Dönecektir."

"O inanılmaz rekabetçi bir ortam içerisinde ve oradaki en iyi takım ile birlikte." dedi.

Mercedes, 2022 aracı W13'ü sezon öncesi testinden beş gün önce 18 Şubat'ta tanıtacak.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, F1 sonrasında McLaren'la Le Mans veya Bathurst'a katılabilir
Önceki haber

Ricciardo, F1 sonrasında McLaren'la Le Mans veya Bathurst'a katılabilir
Sonraki haber

McLaren, 2022 videosunda merak uyandırıcı bir değişikliğe dikkat çekti

McLaren, 2022 videosunda merak uyandırıcı bir değişikliğe dikkat çekti
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Albon: "F1'e gelen en hazırlıksız sürücülerden biriydim"
Formula 1

Albon: "F1'e gelen en hazırlıksız sürücülerden biriydim"

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"
Formula 1

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Andretti: "Verstappen 2022'de daha da iyi olabilir"
Formula 1

Andretti: "Verstappen 2022'de daha da iyi olabilir"

Son Haberler

Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek
Kart Kart

Michael Schumacher'in karting pisti restore edilecek

Formula 1, 2022 sezonunda "aşı zorunluluğu" getirecek
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 sezonunda "aşı zorunluluğu" getirecek

Mercedes: "2022 araçları performans anlamında 2021'le benzer seviyede olacak"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "2022 araçları performans anlamında 2021'le benzer seviyede olacak"

Steiner: "Muhtemelen yeni aracı ilk biz tanıtacağız"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Muhtemelen yeni aracı ilk biz tanıtacağız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.