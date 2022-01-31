Ogier: "Hamilton Abu Dhabi'de 'hırsızlığa' uğradı"

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Hamilton, Yas Marina pistinde sezon finalini domine ediyordu ve Nicholas Latifi'nin kazasıyla güvenlik aracı çıkana kadar rekor sekizinci şampiyonluğunu elinde tutuyordu.

Yarış direktörü Michael Masi'nin, sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki tur bindirilen araçlara turlarını almaları için izin vermesiyle, İngiliz sürücü mücadelesini devam ettiremedi.

Güvenlik aracı sırasında Max Verstappen, son turda yapılacak yarış için pite gelerek lastiklerini değiştirdi ve Mercedes pilotu savunmasız kaldı.

Verstappen, olaylı günün ardından ilk şampiyonluğunu aldı ancak yarışta alınan kararlar üzerindeki tartışma hâlâ sürüyor.

Ogier, olanlar hakkında, "Bu durumu kabul etmek çok zor olmalı."

"Hamilton, şampiyonluğun kendisinden çalındığını, hırsızlığa uğradığını hissediyor olmalı. Bunu söylemekten korkmamalıyız."

"Verstappen için çok fazla saygım var ve harika bir sezon geçirdi. Şampiyonluğu o çalmadı."

"İkisi de şampiyonluğu hak ediyordu ancak final yarışında Lewis sonuna kadar liderdi."

"Maalesef yarışın bitmesine yakın güvenlik aracı çıktı ve yeniden başlamak zorunda kaldılar."

"İkisi de harika şampiyon olurdu ancak bu olanlar hırsızlık." dedi.

Hamilton, Abu Dhabi'den bu yana sosyal medyadaki sessizliğini korudu ve 2022'de gride dönmeyeceğine dair spekülasyonlar var.

Ogier, Hamilton'ın 23 Şubat'taki sezon öncesi testi için Mercedes ile gridde olacağını düşünüyor.

Ogier, "Dönecektir."

"O inanılmaz rekabetçi bir ortam içerisinde ve oradaki en iyi takım ile birlikte." dedi.

Mercedes, 2022 aracı W13'ü sezon öncesi testinden beş gün önce 18 Şubat'ta tanıtacak.