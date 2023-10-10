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Formula 1 / Katar GP Haberler

"Öfkeli" David Coulthard Katar GP fiyaskosundan sonra pist limitlerini eleştirdi

David Coulthard, Formula 1 Katar Grand Prix’sinin en tartışılan konusu olan pist limitlerini konuşurken ‘biraz sinirli’ olduğunu söyledi.

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David Coulthard, GP Singapore

Padoğun sürücülere yarışmaları için izin verilmesi ya da komiserler kurulunun müdahale etmesi gerektiği hakkında ikiye bölündüğü pist limitleri ve ceza konusu bu sezonun en çok konuşulan olaylarından birisi.

Avusturya Grand Prix’sinde yapılan 83 pist limiti ihlalinden sonra, Katar’da da 51 ihlal yapıldı. Bunlara sıralamada ve Sprint Shootout’ta silinen tur zamanları dahil değil.

İki sürücü; Charles Leclerc ve Lance Stroll, tekrar tekrar pistin farklı yerlerinde limitleri aştıkları için sprint yarışından sonra cezalar aldılar. Aynı samanda dört sürücü; Stroll, Sergio Perez, Alex Albon ve Pierre Gasly Pazar günü birden fazla ceza aldı.

Coulthard artık buna ‘yeter’ diyor ve Formula 1’in sürücülerin yarışmalarına izin vermesi gerektiğini düşünüyor.

Herkes aynı şeyi yapıyorsa bu kimseye avantaj sağlamaz diyerek buna dikkat çeken Coulthard, “Aslında biraz sinirliydim, çünkü sporu ve sporun tarihini seviyorum ve biz spor tarihinde pist limitlerini konuştuğumuz bir sezon geçirmedik.”

“Bunu Avusturya’da yaşadık, inanılmaz yorucu, ve aynılarını tekrar burada yaşadık.”

“Bunun incelemeden geçilmesi gerekiyor, sürücü standartları açısından yarış pistinde yarışmalarına izin vermelisiniz.”

"Her zaman tepeden aşağı akan bir su gibi, en az direnç gerektiren ve pisti en hızlı şekilde tamamlamalarını sağlayacak yolu bulmayı başarıyorlar."

“Pist limitlerini belirten ‘beyaz sınır/çizgi’ durumdan geçtiğimizi biliyorum fakat eğer hepsi aynı şeyi yaparsa o zaman sadece en hızlı sürücü-araç ikilisine kimin sahip olduğunu anlayabiliriz.” dedi.

Grand Prix’de üç ceza alan ve sadece 1 puan kazanan Perez, komiserler kurulunun kararından etkilenmedi.

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