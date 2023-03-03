Ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligi başlıyor, ücretsiz bir şekilde katılın!

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Dünyadaki neredeyse tüm sporların istatistikler ve sporcu performansı temelinde mücadele edilen bir fantazi ligi bulunuyor ve Fantasy oyunu trendi son yıllarda daha da arttı. Premier Lig, NBA, NFL, MLB ve EuroLeague'i Fantasy oyunu olan organizasyonlardan birkaçına örnek olarak gösterebiliriz.

Diğer serilerdeki Fantasy oyunları oldukça ünlülerdir ve sporun takipçileri tarafından severek oynanır. F1 de 5 yıl önce kendi Fantasy oyununu kurdu ve Motorsport.com Türkiye olarak biz de bu yıl bir lig oluşturduk, bu lige katılım ücretsiz.

F1 heyecanını yaşamanın en güzel yollarından biri olan bu ligde ayrıca sezon sonunda ilk 5'e ödüllerimiz olacak.

F1 Fantasy'i kısaca özetlememiz gerekirse (yazının ilerleyen bölümlerinde detaylıca değineceğim); bu oyunda her oyuncu kendisine sunulan 100 milyon dolarlık bütçe ile 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak rüya takımını kuruyor.

Pilotlar ve takımlar performanslarına göre fiyatlandırılıyorlar ve rüya takımınızı bu bütçeye uygun bir şekilde kurmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Max Verstappen 26.9 milyon dolar, Logan Sargeant ise 4 milyon dolar değerinde. Dolayısıyla takımınıza sadece en iyi 5 pilot ve 2 takımı alamıyorsunuz, buna paranız yetmiyor. Bütçenizin yeteceği, fiyat/performans açısından en verimli olacağını düşündüğünüz takımı kurmanız gerekiyor.

100 milyon dolarlık bütçenizi aşmayacak bir şekilde 5 pilot ve 2 takım seçmenizin ardından rüya takımınızın topladığı puanlarla lig içerisindeki diğer oyuncularla yarışıyorsunuz.

Size şampiyonluğu getirecek şey topladığınız puanlar olacak. Kaç puan kazandığınız ise oyunun oluşturduğu puan toplama kriterlerine bağlı dolayısıyla neyin size puan kazandıracağını bilmek çok önemli -ki bunlara yazının ilerleyen bölümünde değineceğim.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com Türkiye F1 Fantasy ligine nasıl katılabilirim?

Katılım linki: https://fantasy.formula1.com/en/leagues/join/P1IABOOMB06

Katılım kodu: P1IABOOMB06

Oyunu Formula 1'in resmi Fantasy Ligi üzerinden oynayacağız. Bu bağlantıda yer alan linke tıklayarak ya da yukarıdaki kodu kullanarak ligimize ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz.

Lige katılabilmeniz için Formula1.com'da üyeliğiniz olması gerekiyor. Ücretsiz ve kolay bir şekilde Formula1.com'a üye girişi yaptığınızda oyuna girebileceksiniz.

Oyuna girmenizin ardından -henüz yapmadıysanız- sizden takımınızı oluşturmanızı istenecektir. Takımınızı kurduktan sonra ise yukarıdaki link veya kodu kullanarak ligimize katılabilirsiniz.

Oyunda 3 farklı takım yapabilmenize rağmen bizim ligimizde tek takımla mücadele edilebileceğini belirtelim.

Ödüller

Ligin bu yıl güçlü bir ilgi görmesi durumunda gelecek sezon için ödüllerimizi büyüteceğiz. Ligimizin ilk yılında ise ilk 5'e ödüller dağıtılacak.

Fanboxshop.com sponsorluğundaki ödüllerimiz şu şekilde:

5. sıra F1 anahtarlık

4. sıra: F1 bardak

3. sıra: F1 şapka

2. sıra: F1 tişörtü

1. sıra: Diecast F1 modeli

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

Formula 1 Fantasy'de takımlar nasıl kurulur?

F1 Fantasy'de rakiplerinizle mücadele edeceğiniz rüya takımınız 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak. Bu boşlukları doldurmak için size 100 milyon dolarlık sanal bir bütçe verilecek ve her pilot ile takımın performanslarına göre fiyatlandırmaları olacak. Sezon içi performanslara göre bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor olsa da başlangıçta fiyatlar sabit.

İyi performans göstermesi beklenen takım ve pilotların fiyatları yüksek oluyor, daha yavaş kalması beklenen takımlar ise daha ucuz oluyorlar. Bahsettiğimiz gibi sezon içi performanslara göre fiyatlar ufak da olsa değişebiliyor.

Yeni sezon öncesinde pilotların fiyat tablosu şöyle:

Pilot F1 Fantasy oyun değeri Max Verstappen $26.9 milyon Sergio Perez $18 milyon Charles Leclerc $21.2 milyon Carlos Sainz $17.2 milyon Lewis Hamilton $23.7 milyon George Russell $18.6 milyon Esteban Ocon $9.4 milyon Pierre Gasly $8.1 milyon Lando Norris $11.2 milyon Oscar Piastri $7 milyon Fernando Alonso $8.3 milyon Lance Stroll $7.5 milyon Valtteri Bottas $7.8 milyon Zhou Guanyu $4.9 milyon Kevin Magnussen $6.7 milyon Nico Hulkenberg $4.3 milyon Nyck De Vries $5 milyon Yuki Tsunoda $4.8 milyon Alex Albon $5.5 milyon Logan Sargeant $4 milyon Yukarıdaki fiyatlardan görebileceğiniz üzere, 5 pilotu da en yukarı sıralardan seçemiyorsunuz çünkü bütçeniz buna yetmiyor. Aynı şekilde en iyi 2 takımı seçmeniz durumunda da bütçeniz büyük ölçüde bitecektir ve takımın geri kalanını istediğiniz gibi kuramayacaksınızdır. Dolayısıyla fiyat/performans oranında en verimli olacak pilotları ve takımları seçmek bu oyunda çok önemli bir rol oynuyor. Elinizdeki bütçeye uygun bir şekilde 5 pilot ve 2 takım seçmenizin ardından rüya takımınız hazır oluyor. Oyun içerisinde 3 farklı takım oluşturabiliyorsunuz. Kadronuzu yarış hafta sonunun sıralama turlarının başlangıcına kadar değiştirebiliyorsunuz ama sonrasında yarışın sonuna kadar aynı kalıyor. Yarışın bitmesinin akabinde ise gelecek hafta sonunun sıralama turlarının başlangıcına kadar istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Yani kadronuzu her yarışın ardından güncelleyebiliyorsunuz ki değişen form grafikleri dikkate alındığında, oyunda başarılı olmak için bu çok önemli. Takımınızı veya takımlarınızı kurarak istediğiniz liglere katılmanızın ardından tek yapmamız gereken şey ise hafta sonunu beklemek ve takımımızın toplayabildiği kadar çok puan toplamasını umut etmek.

Puanlar neye göre toplanıyor?

Puanların neye göre toplanacağını bilmeden kadro kurmak, yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratıcı sonuçlara yol açabilir.

F1 Fantasy'de puanlar sıralama turlarında ve yarışta farklı parametrelere göre dağıtılır. Gelin bu puanlama sistemine detaylı bir şekilde göz atalım.

Sıralama turları

Pilotlar

Pilotlarınızın sıralama turlarındaki performansına göre şu şekilde puan dağıtılıyor veya kırılıyor:

Pole pozisyonu 10 puan 2. sıra 9 puan 3. sıra 8 puan 4. sıra 7 puan 5. sıra 6 puan 6. sıra 5 puan 7. sıra 4 puan 8. sıra 3 puan 9. sıra 2 puan 10. sıra 1 point 11-20. sıra arası 0 puan Zaman kaydetmedi -5 puan Diskalifiye -15 puan

Takımlar Seçtiğiniz takımlar size o takımın iki pilotunun toplamı kadar puan getirecek. Örnek vermek gerekirse, Ferrari'yi seçmeniz durumunda Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in toplam puanları gelecek. Buna ek olarak takımları sıralama turlarında takımlar için puan dağılımı şöyle: Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q2'ye kalamadı -1 puan Seçtiğiniz takımın bir pilotu Q2'ye kaldı 1 puan Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q2'ye kaldı 3 puan Seçtiğiniz takımın bir pilotu Q3'e kaldı 5 puan Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q3'e kaldı 10 puan

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sprint yarışları Pilotlar için: Sıra kazandı Sıra başına 1 puan Sıra kaybetti Sıra başına -1 puan Geçiş yaptı Geçiş başına 1 puan En hızlı tur 5 puan Sprint sonuçları, pilotlar için: 1. sıra 8 puan 2. sıra 7 puan 3. sıra 6 puan 4. sıra 5 puan 5. sıra 4 puan 6. sıra 3 puan 7. sıra 2 puan 8. sıra 1 point 9 - 20. sıralar arası 0 puan Yarışı bitiremedi -20 puan Diskalifiye oldu -25 puan Takımlar Sprint yarışlarında seçtiğiniz takımların iki pilotunun topladığı toplam puanı kazanacaksınız.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Williams F1

Yarış

Pilotlar: Sıra kazandı Sıra başın 1 puan Sıra kaybetti Sıra başına -1 puan Geçiş yaptı Geçiş başına 1 puan En hızlı tur 10 puan Günün sürücüsü 10 puan

Yarış sonucu, pilotlar için: 1.sıra 25 puan 2. sıra 18 puan 3. sıra 15 puan 4. sıra 12 puan 5. sıra 10 puan 6. sıra 8 puan 7. sıra 6 puan 8. sıra 4 puan 9. sıra 2 puan 10. sıra 1 puan 11-20. sıra 0 puan DNF -20 puan Pilot diskalifiye oldu -25 puan Markalar

Yarışlarda takımların iki pilotunun topladığı toplam puanı kazanacaksınız Takımlar ayrıca aşağıdaki durumlarda da puan alacaklar: En hızlı pit stop 10 puan En hızlı 2. pit stop 5 puan En hızlı 3. pit stop 3 puan

Kevin Magnussen, Haas VF-23, exits the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images