Önceki / 2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda? Sonraki / Verstappen: "Aracın ne kadar hızlı olduğunu bu hafta sonu göreceğiz"
Formula 1 Haberler

Ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligi başlıyor, ücretsiz bir şekilde katılın!

2023 Formula 1 sezonunun başlamasına artık saatler kaldı. Sizleri, bu yeni sezonda F1 heyecanını birlikte paylaşabileceğimiz ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligine bekliyoruz. F1'in en popüler oyunlarından F1 Fantasy'nin nasıl oynandığı ve katılımı ücretsiz olan ligimize nasıl girebileceğinize dair soruları bu yazıda cevapladık.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligi başlıyor, ücretsiz bir şekilde katılın!
Haberi dinle

Dünyadaki neredeyse tüm sporların istatistikler ve sporcu performansı temelinde mücadele edilen bir fantazi ligi bulunuyor ve Fantasy oyunu trendi son yıllarda daha da arttı. Premier Lig, NBA, NFL, MLB ve EuroLeague'i Fantasy oyunu olan organizasyonlardan birkaçına örnek olarak gösterebiliriz. 

Diğer serilerdeki Fantasy oyunları oldukça ünlülerdir ve sporun takipçileri tarafından severek oynanır. F1 de 5 yıl önce kendi Fantasy oyununu kurdu ve Motorsport.com Türkiye olarak biz de bu yıl bir lig oluşturduk, bu lige katılım ücretsiz.

F1 heyecanını yaşamanın en güzel yollarından biri olan bu ligde ayrıca sezon sonunda ilk 5'e ödüllerimiz olacak. 

F1 Fantasy'i kısaca özetlememiz gerekirse (yazının ilerleyen bölümlerinde detaylıca değineceğim); bu oyunda her oyuncu kendisine sunulan 100 milyon dolarlık bütçe ile 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak rüya takımını kuruyor.

Pilotlar ve takımlar performanslarına göre fiyatlandırılıyorlar ve rüya takımınızı bu bütçeye uygun bir şekilde kurmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Max Verstappen 26.9 milyon dolar, Logan Sargeant ise 4 milyon dolar değerinde. Dolayısıyla takımınıza sadece en iyi 5 pilot ve 2 takımı alamıyorsunuz, buna paranız yetmiyor. Bütçenizin yeteceği, fiyat/performans açısından en verimli olacağını düşündüğünüz takımı kurmanız gerekiyor. 

100 milyon dolarlık bütçenizi aşmayacak bir şekilde 5 pilot ve 2 takım seçmenizin ardından rüya takımınızın topladığı puanlarla lig içerisindeki diğer oyuncularla yarışıyorsunuz. 

Size şampiyonluğu getirecek şey topladığınız puanlar olacak.  Kaç puan kazandığınız ise oyunun oluşturduğu puan toplama kriterlerine bağlı dolayısıyla neyin size puan kazandıracağını bilmek çok önemli -ki bunlara yazının ilerleyen bölümünde değineceğim. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com Türkiye F1 Fantasy ligine nasıl katılabilirim? 

Katılım linki: https://fantasy.formula1.com/en/leagues/join/P1IABOOMB06

Katılım kodu: P1IABOOMB06

Oyunu Formula 1'in resmi Fantasy Ligi üzerinden oynayacağız. Bu bağlantıda yer alan linke tıklayarak ya da yukarıdaki kodu kullanarak ligimize ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. 

Lige katılabilmeniz için Formula1.com'da üyeliğiniz olması gerekiyor. Ücretsiz ve kolay bir şekilde Formula1.com'a üye girişi yaptığınızda oyuna girebileceksiniz. 

Oyuna girmenizin ardından -henüz yapmadıysanız- sizden takımınızı oluşturmanızı istenecektir. Takımınızı kurduktan sonra ise yukarıdaki link veya kodu kullanarak ligimize katılabilirsiniz.

Oyunda 3 farklı takım yapabilmenize rağmen bizim ligimizde tek takımla mücadele edilebileceğini belirtelim.

Ödüller

Ligin bu yıl güçlü bir ilgi görmesi durumunda gelecek sezon için ödüllerimizi büyüteceğiz. Ligimizin ilk yılında ise ilk 5'e ödüller dağıtılacak.

Fanboxshop.com sponsorluğundaki ödüllerimiz şu şekilde: 

5. sıra F1 anahtarlık

4. sıra: F1 bardak 

3. sıra: F1 şapka

2. sıra: F1 tişörtü

1. sıra: Diecast F1 modeli

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Alfa Romeo

Formula 1 Fantasy'de takımlar nasıl kurulur? 

F1 Fantasy'de rakiplerinizle mücadele edeceğiniz rüya takımınız 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak. Bu boşlukları doldurmak için size 100 milyon dolarlık sanal bir bütçe verilecek ve her pilot ile takımın performanslarına göre fiyatlandırmaları olacak. Sezon içi performanslara göre bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor olsa da başlangıçta fiyatlar sabit.

İyi performans göstermesi beklenen takım ve pilotların fiyatları yüksek oluyor, daha yavaş kalması beklenen takımlar ise daha ucuz oluyorlar. Bahsettiğimiz gibi sezon içi performanslara göre fiyatlar ufak da olsa değişebiliyor. 

Yeni sezon öncesinde pilotların fiyat tablosu şöyle: 

Pilot F1 Fantasy oyun değeri
Max Verstappen $26.9 milyon
Sergio Perez $18 milyon
Charles Leclerc $21.2 milyon
Carlos Sainz $17.2 milyon
Lewis Hamilton $23.7 milyon
George Russell $18.6 milyon
Esteban Ocon $9.4 milyon
Pierre Gasly $8.1 milyon
Lando Norris $11.2 milyon
Oscar Piastri $7 milyon
Fernando Alonso $8.3 milyon
Lance Stroll $7.5 milyon
Valtteri Bottas $7.8 milyon
Zhou Guanyu $4.9 milyon
Kevin Magnussen $6.7 milyon
Nico Hulkenberg $4.3 milyon
Nyck De Vries $5 milyon
Yuki Tsunoda $4.8 milyon
Alex Albon $5.5 milyon
Logan Sargeant

$4 milyon

Yukarıdaki fiyatlardan görebileceğiniz üzere, 5 pilotu da en yukarı sıralardan seçemiyorsunuz çünkü bütçeniz buna yetmiyor. Aynı şekilde en iyi 2 takımı seçmeniz durumunda da bütçeniz büyük ölçüde bitecektir ve takımın geri kalanını istediğiniz gibi kuramayacaksınızdır. 

Dolayısıyla fiyat/performans oranında en verimli olacak pilotları ve takımları seçmek bu oyunda çok önemli bir rol oynuyor. 

Elinizdeki bütçeye uygun bir şekilde 5 pilot ve 2 takım seçmenizin ardından rüya takımınız hazır oluyor. Oyun içerisinde 3 farklı takım oluşturabiliyorsunuz. 

Kadronuzu yarış hafta sonunun sıralama turlarının başlangıcına kadar değiştirebiliyorsunuz ama sonrasında yarışın sonuna kadar aynı kalıyor. Yarışın bitmesinin akabinde ise gelecek hafta sonunun sıralama turlarının başlangıcına kadar istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. 

Yani kadronuzu her yarışın ardından güncelleyebiliyorsunuz ki değişen form grafikleri dikkate alındığında, oyunda başarılı olmak için bu çok önemli. 

Takımınızı veya takımlarınızı kurarak istediğiniz liglere katılmanızın ardından tek yapmamız gereken şey ise hafta sonunu beklemek ve takımımızın toplayabildiği kadar çok puan toplamasını umut etmek. 

 

Puanlar neye göre toplanıyor? 

Puanların neye göre toplanacağını bilmeden kadro kurmak, yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratıcı sonuçlara yol açabilir. 

F1 Fantasy'de puanlar sıralama turlarında ve yarışta farklı parametrelere göre dağıtılır. Gelin bu puanlama sistemine detaylı bir şekilde göz atalım. 

Sıralama turları

Pilotlar 

Pilotlarınızın sıralama turlarındaki performansına göre şu şekilde puan dağıtılıyor veya kırılıyor: 

Pole pozisyonu  10 puan
2. sıra 9 puan
3. sıra 8 puan
4. sıra 7 puan
5. sıra 6 puan
6. sıra 5 puan
7. sıra 4 puan
8. sıra 3 puan
9. sıra 2 puan
10. sıra 1 point
11-20. sıra arası 0 puan
Zaman kaydetmedi -5 puan
Diskalifiye  -15 puan

Takımlar 

Seçtiğiniz takımlar size o takımın iki pilotunun toplamı kadar puan getirecek. Örnek vermek gerekirse, Ferrari'yi seçmeniz durumunda Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in toplam puanları gelecek. 

Buna ek olarak takımları sıralama turlarında takımlar için puan dağılımı şöyle: 

Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q2'ye kalamadı -1 puan
Seçtiğiniz takımın bir pilotu Q2'ye kaldı 1 puan
Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q2'ye kaldı 3 puan
Seçtiğiniz takımın bir pilotu Q3'e kaldı 5 puan
Seçtiğiniz takımın iki pilotu da Q3'e kaldı 10 puan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sprint yarışları 

Pilotlar için:

Sıra kazandı Sıra başına 1 puan
Sıra kaybetti Sıra başına -1 puan
Geçiş yaptı Geçiş başına 1 puan
En hızlı tur 5 puan

Sprint sonuçları, pilotlar için:

1. sıra 8 puan
2. sıra 7 puan
3. sıra 6 puan
4. sıra 5 puan
5. sıra 4 puan
6. sıra 3 puan
7. sıra 2 puan
8. sıra 1 point
9 - 20. sıralar arası 0 puan
Yarışı bitiremedi  -20 puan
Diskalifiye oldu  -25 puan
Takımlar

Sprint yarışlarında seçtiğiniz takımların iki pilotunun topladığı toplam puanı kazanacaksınız. 

Alex Albon, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Williams F1

Yarış

Pilotlar:

Sıra kazandı Sıra başın 1 puan
Sıra kaybetti Sıra başına -1 puan
Geçiş yaptı Geçiş başına 1 puan
En hızlı tur 10 puan
Günün sürücüsü 10 puan

Yarış sonucu, pilotlar için:

1.sıra 25 puan
2. sıra 18 puan
3. sıra 15 puan
4. sıra 12 puan
5. sıra 10 puan
6. sıra 8 puan
7. sıra 6 puan
8. sıra 4 puan
9. sıra 2 puan
10. sıra 1 puan
11-20. sıra 0 puan
DNF -20 puan
Pilot diskalifiye oldu -25 puan
Markalar

Yarışlarda takımların iki pilotunun topladığı toplam puanı kazanacaksınız

Takımlar ayrıca aşağıdaki durumlarda da puan alacaklar:

En hızlı pit stop 10 puan
En hızlı 2. pit stop 5 puan
En hızlı 3. pit stop 3 puan
Kevin Magnussen, Haas VF-23, exits the garage

Kevin Magnussen, Haas VF-23, exits the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?

Verstappen: "Aracın ne kadar hızlı olduğunu bu hafta sonu göreceğiz"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci

WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci

World Superbike
Mandalika

WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci WorldSBK Endonezya 1. yarış: Bautista üst üste 6. zaferini rahat kazandı, Toprak ikinci

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Formula 1
Bahreyn GP

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Son Haberler

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

F1 Formula 1

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz" Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

F1 Formula 1

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

FIA F2

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı! F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

F1 Formula 1

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.