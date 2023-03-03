Ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligi başlıyor, ücretsiz bir şekilde katılın!
2023 Formula 1 sezonunun başlamasına artık saatler kaldı. Sizleri, bu yeni sezonda F1 heyecanını birlikte paylaşabileceğimiz ödüllü Motorsport.com Türkiye "F1 Fantasy" ligine bekliyoruz. F1'in en popüler oyunlarından F1 Fantasy'nin nasıl oynandığı ve katılımı ücretsiz olan ligimize nasıl girebileceğinize dair soruları bu yazıda cevapladık.
Dünyadaki neredeyse tüm sporların istatistikler ve sporcu performansı temelinde mücadele edilen bir fantazi ligi bulunuyor ve Fantasy oyunu trendi son yıllarda daha da arttı. Premier Lig, NBA, NFL, MLB ve EuroLeague'i Fantasy oyunu olan organizasyonlardan birkaçına örnek olarak gösterebiliriz.
Diğer serilerdeki Fantasy oyunları oldukça ünlülerdir ve sporun takipçileri tarafından severek oynanır. F1 de 5 yıl önce kendi Fantasy oyununu kurdu ve Motorsport.com Türkiye olarak biz de bu yıl bir lig oluşturduk, bu lige katılım ücretsiz.
F1 heyecanını yaşamanın en güzel yollarından biri olan bu ligde ayrıca sezon sonunda ilk 5'e ödüllerimiz olacak.
F1 Fantasy'i kısaca özetlememiz gerekirse (yazının ilerleyen bölümlerinde detaylıca değineceğim); bu oyunda her oyuncu kendisine sunulan 100 milyon dolarlık bütçe ile 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak rüya takımını kuruyor.
Pilotlar ve takımlar performanslarına göre fiyatlandırılıyorlar ve rüya takımınızı bu bütçeye uygun bir şekilde kurmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Max Verstappen 26.9 milyon dolar, Logan Sargeant ise 4 milyon dolar değerinde. Dolayısıyla takımınıza sadece en iyi 5 pilot ve 2 takımı alamıyorsunuz, buna paranız yetmiyor. Bütçenizin yeteceği, fiyat/performans açısından en verimli olacağını düşündüğünüz takımı kurmanız gerekiyor.
100 milyon dolarlık bütçenizi aşmayacak bir şekilde 5 pilot ve 2 takım seçmenizin ardından rüya takımınızın topladığı puanlarla lig içerisindeki diğer oyuncularla yarışıyorsunuz.
Size şampiyonluğu getirecek şey topladığınız puanlar olacak. Kaç puan kazandığınız ise oyunun oluşturduğu puan toplama kriterlerine bağlı dolayısıyla neyin size puan kazandıracağını bilmek çok önemli -ki bunlara yazının ilerleyen bölümünde değineceğim.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport.com Türkiye F1 Fantasy ligine nasıl katılabilirim?
Katılım linki: https://fantasy.formula1.com/en/leagues/join/P1IABOOMB06
Katılım kodu: P1IABOOMB06
Oyunu Formula 1'in resmi Fantasy Ligi üzerinden oynayacağız. Bu bağlantıda yer alan linke tıklayarak ya da yukarıdaki kodu kullanarak ligimize ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz.
Lige katılabilmeniz için Formula1.com'da üyeliğiniz olması gerekiyor. Ücretsiz ve kolay bir şekilde Formula1.com'a üye girişi yaptığınızda oyuna girebileceksiniz.
Oyuna girmenizin ardından -henüz yapmadıysanız- sizden takımınızı oluşturmanızı istenecektir. Takımınızı kurduktan sonra ise yukarıdaki link veya kodu kullanarak ligimize katılabilirsiniz.
Oyunda 3 farklı takım yapabilmenize rağmen bizim ligimizde tek takımla mücadele edilebileceğini belirtelim.
Ödüller
Ligin bu yıl güçlü bir ilgi görmesi durumunda gelecek sezon için ödüllerimizi büyüteceğiz. Ligimizin ilk yılında ise ilk 5'e ödüller dağıtılacak.
Fanboxshop.com sponsorluğundaki ödüllerimiz şu şekilde:
5. sıra F1 anahtarlık
4. sıra: F1 bardak
3. sıra: F1 şapka
2. sıra: F1 tişörtü
1. sıra: Diecast F1 modeli
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Alfa Romeo
Formula 1 Fantasy'de takımlar nasıl kurulur?
F1 Fantasy'de rakiplerinizle mücadele edeceğiniz rüya takımınız 5 pilot ve 2 takımdan oluşacak. Bu boşlukları doldurmak için size 100 milyon dolarlık sanal bir bütçe verilecek ve her pilot ile takımın performanslarına göre fiyatlandırmaları olacak. Sezon içi performanslara göre bu rakamlar değişiklik gösterebiliyor olsa da başlangıçta fiyatlar sabit.
İyi performans göstermesi beklenen takım ve pilotların fiyatları yüksek oluyor, daha yavaş kalması beklenen takımlar ise daha ucuz oluyorlar. Bahsettiğimiz gibi sezon içi performanslara göre fiyatlar ufak da olsa değişebiliyor.
Yeni sezon öncesinde pilotların fiyat tablosu şöyle:
Puanlar neye göre toplanıyor?
Puanların neye göre toplanacağını bilmeden kadro kurmak, yanıltıcı ve hayal kırıklığı yaratıcı sonuçlara yol açabilir.
F1 Fantasy'de puanlar sıralama turlarında ve yarışta farklı parametrelere göre dağıtılır. Gelin bu puanlama sistemine detaylı bir şekilde göz atalım.
Sıralama turları
Pilotlar
Pilotlarınızın sıralama turlarındaki performansına göre şu şekilde puan dağıtılıyor veya kırılıyor:
|Pole pozisyonu
|10 puan
|2. sıra
|9 puan
|3. sıra
|8 puan
|4. sıra
|7 puan
|5. sıra
|6 puan
|6. sıra
|5 puan
|7. sıra
|4 puan
|8. sıra
|3 puan
|9. sıra
|2 puan
|10. sıra
|1 point
|11-20. sıra arası
|0 puan
|Zaman kaydetmedi
|-5 puan
|Diskalifiye
|-15 puan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Williams F1
Yarış
Pilotlar:
|Sıra kazandı
|Sıra başın 1 puan
|Sıra kaybetti
|Sıra başına -1 puan
|Geçiş yaptı
|Geçiş başına 1 puan
|En hızlı tur
|10 puan
|Günün sürücüsü
|10 puan
Yarış sonucu, pilotlar için:
|1.sıra
|25 puan
|2. sıra
|18 puan
|3. sıra
|15 puan
|4. sıra
|12 puan
|5. sıra
|10 puan
|6. sıra
|8 puan
|7. sıra
|6 puan
|8. sıra
|4 puan
|9. sıra
|2 puan
|10. sıra
|1 puan
|11-20. sıra
|0 puan
|DNF
|-20 puan
|Pilot diskalifiye oldu
|-25 puan
Yarışlarda takımların iki pilotunun topladığı toplam puanı kazanacaksınız
Takımlar ayrıca aşağıdaki durumlarda da puan alacaklar:
|En hızlı pit stop
|10 puan
|En hızlı 2. pit stop
|5 puan
|En hızlı 3. pit stop
|3 puan
Kevin Magnussen, Haas VF-23, exits the garage
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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