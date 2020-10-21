Ödül sahibi Hoggard, Silverstone'da Red Bull F1 testini tamamladı

Hoggard 200 bin pound'luk bir meblağ da içeren ödülü; MSV Formula 2, Ligier LMP3 ve Aston Martin GT3 araçlarında başarılı sürüşler çıkardıktan sonra kazandı.

Hoggard, Sebastian Vettel yönetiminde Red Bull’a 2012’de hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu getiren RB8 ile Silverstone'un Grand Prix pistinde bir test günü tamamladı. 19 yaşındaki sürücü yağmur lastikleriyle kurulum turları attıktan sonra Red Bull, kuru zeminde de 3 seans sürüş yapması için havanın düzelmesini bekledi ve her birinde 750-800 bhp’lik araca yeni lastik setleri taktı.

Slider Liste Johnathan Hoggard, Red Bull Racing RB8 1 / 4 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Johnathan Hoggard, Red Bull Racing 2 / 4 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Johnathan Hoggard, Red Bull Racing RB8 3 / 4 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Johnathan Hoggard, Red Bull Racing RB8 4 / 4 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hoggard her seansta kendini geliştirerek 2012 Britanya Grand Prix’sindeki en hızlı turdan sadece 1.5 saniye geride kaldı ve bu süreyi farklı Pirelli hamurlarıyla ve RB8’in KERS sistemini kullanmadan elde etti.

Hoggard: “Bir F1 aracını sürmek hayalimdi, gerçek oldu. Temel olay, aracın tam gazdayken sahip olduğu güç ve egzoz beslemeli difüzörle beraber yere basma gücüydü. Tam gaz vermenize rağmen yola tutunuyor. Masada hiçbir şey bırakmamaya gayret ettim. Ömürde bir kerelik bir fırsat olabilirdi o yüzden zorlamasaydım pişman olurdum.”

“Kendine güvenmek ve gitgide arttırarak mantıklı sürmek önemliydi. Bunu tekrardan yapmak istiyorum. ”

Testi, Alex Albon’un Red Bull F1 takımındaki yarış mühendisi Simon Rennie gerçekleştirdi ve Hoggard’ın ilerlemesinden memnun kaldığını söyledi.

Rennie: “İyi bir iş çıkardı. Geçen seneki ödül testlerinde gösterdiği performans ve 3 ayrı araca uyum sağlayabilmesi sonrasında iyi bir iş çıkaracağını düşünmüştüm ve o da devam ettirdi. Direkt başladı, korkutucu herhangi bir an yaşamadık ve her seansta kendini geliştirdi.”

“Egzoz beslemeli difüzör, daha fazla gaz vermenin aracı dengede tutmasını sağlaması sebebiyle sürücüler için alışılmadık bir şey, ama verdiğimiz her tavsiyeyi sonraki seansta kullandı.”

Bu senenin Daytona 24 Saat yarışına katılan ve Barcelona’daki FIA F3 testlerinde göz dolduran Hoggard henüz 2021 planlarını açıklamamış durumda, ama tek koltuk yarışları düşündüğünü belirtti.