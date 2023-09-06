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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ocon'un yarış dışı kalmasına direksiyon arızası sebep olmuş

İtalya GP'sine bir anda veda eden Alpine pilotu Esteban Ocon, direksiyon arızası yaşadığını ve güvenlik endişeleri nedeniyle yarıştan çekildiklerini doğruladı.

Altay Gök
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Esteban Ocon, Alpine A523

Monza'da bir diğer zayıf hafta sonunu geride bırakan Ocon, önce sıralama turlarına -tıpkı takım arkadaşı Pierre Gasly gibi- Q1'de veda etti, yarışta da bitime 14 tur kala pite dönerek günü erkenden noktaladı.

Yarışa veda etmesi ekrana dahi gelmeyen Ocon'un nasıl bir sorun yaşadığı da uzun süre boyunca belli olmadı, ancak birçok kişi kendisinin direksiyon arızası yaşadığını düşünüyordu.

Kısa süre önce RacingNews365'e konuşan ve arızayı doğrulayan Ocon, yaşananlar nedeniyle hafta sonunun kabus gibi geçtiğini söyledi.

Ocon, "Güvenlik endişeleri nedeniyle yarıştan çekildik. Virajlarda direksiyon kilitleniyordu ve direksiyonun tamamen bozulmasını istemedik."

"Dolayısıyla yarıştan çekilmek ve daha fazla sorun yaşamamak daha güvenliydi. Bu da zor geçen hafta sonunun sona ermesi anlamına gelmekteydi."

"Ancak yine de öğrenme eğrisi ve yaşadığımız zorlukları gözlemleyebilme açısından iyi bir hafta sonuydu."

"Bir hafta aramız var, bu süre boyunca bol bol analiz yapacağız. Böylece tam olarak neyin yanlış gittiğine odaklanabilir ve yeniden rekabetçi olabiliriz." dedi.

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