Ocon'un kariyerini hâlâ Mercedes yönetiyor
Mercedes'in genç sürücü akademisinin başında yer alan Gwen Lagrue, her ne kadar kendileri adına yarışmasa bile Esteban Ocon'un kariyerini Alman üreticinin yönettiğini duyurdu.
Esteban Ocon, Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve ilk Formula 1 yarışına da Mercedes'in desteğiyle Manor'da çıktı.
Sonrasında Force India'ya geçti ve kısa bir aradan sonra Renault/Alpine ile spora geri döndü. O bir yıllık arada Mercedes'in yedek pilotuydu.
Ocon, Toto Wolff ile çok yakın bir ilişkiye sahip. Aynı şekilde Mercedes'le de yakın bağlarını korumayı sürdürüyor.
Adı Audi ile anılan Ocon hakkında konuşan Mercedes genç sürücü programı yöneticisi Gwen Lagrue, iki tarafın birlikte çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.
The Race'e konuşan Lagrue, sözlerine Ocon'un Fernando Alonso ile geçirdiği yılları yorumlayarak başladı: "Esteban, Alonso ile takım arkadaşı olduğu iki yılda oldukça iyiydi."
"Elbette sürekli kazanamadı ya da podyuma çıkamadı ama çok iyi bir iş çıkardı."
"Bence Fernando ona daha önce bilmediği bir seviye gösterdi ve bugün hâlâ gelişmeye devam ediyor."
"Esteban hâlâ Mercedes ile yakın temas halinde. Kendisi bir Alpine sürücüsü ve kendisini tamamen Alpine'e adamış durumda fakat kariyerini biz yönetiyoruz."
"Formula 1'de sadece 20 koltuk var ve sporun menfaatleri doğrultusunda birlikte çalışıyoruz."
"Diğer takımlarla olduğu gibi Alpine ile de harika bir ilişkimiz var. Hem takım hem de sürücü için en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz."
Son dönemde Ocon'un Alpine'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak için menajerine yetki verdiği söyleniyordu.
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