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Formula 1 Haberler

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Bu hafta sonu Formula 1 padoğu yeniden açıldığında, oraya girenler içerisinde bir pilot ilk kez Formula 1 yarışı kazanmış olarak geri dönecek.

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Esteban Ocon'un Macaristan GP'de aldığı sürpriz zafer, yaz tatili öncesinde seri için iyi hissettiren haberlerden birisi oldu. O yarış öncesinde sporda çıkan gerilim ve toksik durum bir nevi gerilemiş oldu.

İlk galibiyetler her zaman önemlidir ancak Ocon'un F1'in oldukça rekabetçi ikliminde galibiyetin pek mümkün görünmediği Alpine ile bunu başarması, beklentilerin ötesinde bir şeydi.

Ocon'un galibiyeti, bu sene Lewis Hamilton tarafından kullanılan F1'in büyüyen "milyarder erkek kulübü" imajına karşı nadir bir karşı koymaydı. Bu galibiyet, Ocon'un kendisinin ve ailesinin karşılaştığı tüm zorluklar karşısında bir haklı çıkmaydı.

Ocon'un F1 kariyeri, sürekli yükseliş eğiliminde olmadı. F1 öncesinde Lotus'ta zorlandı, ardından Manor ve Force India takımları onun döneminde ticari açıdan battı. Ancak o savaşmaya devam etti ve, ailesinin kendisinin yarışması için daha ilk yıllarında yaptığı fedakarlıkları gördüğü için her zaman olduğu gibi başarıya aç bir şekilde mücadeleyi sürdürdü.

Ocon bu konu hakkında nadiren konuşur ancak 2018'de Beyond the Grid podcastine katıldığında yaşadığı sıkıntılardan bahsetmişti. Ailesi, onun kartingde yarışmaya devam edebilmesi için evini satmış ve bir dönem, Ocon'un yarışlara giderken kullandıkları karavanda yaşamış.

Ocon, "Verebilecekleri her şeyi vermişlerdi. Geride hiçbir şey kalmadı. Ev ve garaj, yarışabilmem için satıldı. Karavanda yaşadık. Genelde bu konu hakkında konuşmayı pek sevmem. Genelde bu hikayeyi açıklamayı pek sevmem çünkü o dönemler çok zordu. Ancak geriye dönüp o dönemlere bakıp şu anda F1'de olduğumu düşünmek oldukça çılgın bir şey."

"Onlar ilk günden itibaren bana inanan ve beni destekleyen insanlardı. İstediğim yere ulaşabilmeme yardımcı olmak için hayatlarını bir kenara koydular. Herkesin bunu başaramayacağımı, hatta ailemdeki insanların bile çıldırdığımızı, bunu yapmamamız gerektiğini söylediklerinde onlar bana inanan insanlardı. Bana inanıyorlardı. Ve sonunda bunu başardık." dedi.

Amansız sürüş ve başarılı olma inancı, Hamilton'ın da iyi bildiği bir şey çünkü Hamilton da pek zengin geçmişi olmayan bir aileden geliyor. Hamilton'ın babası, 7 kez Dünya Şampiyonu olan oğlunun ilk dönemlerde yarışabilmesi için birçok işte çalışmış.

Hamilton, mart ayında AS gazetesi ile yapmış olduğu röportajda "F1'in artık milyarder erkekler kulübü" olduğunu ve geçmişteki şartlarına baktığında bugün spora girme şansının olmadığını söylemişti.

Hamilton, "İşçi sınıfı bir aileden gelerek her şeye sıfırdan başlıyor olsam, bugün buraya gelmem imkansız olur çünkü diğer çocukların çok fazla parası var."

"Bunu değiştirmek ve sporu zengin ve daha mütevazi geçmişe sahip insanlara ulaşılabilir yapmak için çalışmamız lazım." demişti.

Hamilton'ın bu sözleri, F1 gridinde pilotlar hakkında yeni tartışmaları gündeme getirdi. Mevcut pilotların %15'i, 20 pilotun 3'ü - Lance Stroll, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin - milyarder babalara sahip. 

Bu üç isim alt serilerde yükselerek, F1'e girmek için yapmaları gereken şeyleri yapmak zorunda kalarak bugünlere geldiler. Ancak onlardan hiçbiri, Ocon ve Hamilton'ın bugünlere gelmek için yaşadıkları zorlukları asla bilemeyecekler.

Ocon'un tek koltuklu serilerde yükselmesi ya da F1'e girmesi tüm sorunları çözmedi. En büyük olay, 2018 sonunda Racing Point'ten gönderilmesiydi. Lawrence Stroll'ün takımı satın almasının ardından Ocon, onun oğlu Lance'e yer açmak için 2018 sonunda takımdan ayrılmak durumunda kaldı.

Stroll takımı Belçika GP hafta sonunda aldı. O yarışın ilk turunda Ocon, Les Combes virajına girerken neredeyse liderliğe yükselecekti ancak buna rağmen bir sonraki yarış Monza'da araçta olup olmayacağını bilmiyordu. Neyse ki o, sezonu tamamlayabildi ancak sezon sonunda başka bir takımda yer bulamadı ve 2020'de Renault ile yarışlara dönene kadar bir sene kenarda beklemek zorunda kaldı.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Macaristan'daki galibiyetinden önce Motorsport.com'un kardeş yayınlarından olan GP Racing'e konuşan Ocon, geçmişteki zor günlerinin kendisini nasıl etkilediğinden bahsetmişti.

Ocon, Alpine'de 3 senelik bir anlaşma alarak rahatlamış olsa da, geçmişe dair bir acı ya da hayal kırıklığı hissetmediğini söyledi. Ocon ayrıca, yaşadığı tüm zorlukların kendisini bugün olduğu kişi haline getirmede katkı sağladığını belirtti.

Ocon, "Hayat hiçbir zaman kolay değildir, her zaman zor zamanlardan ders çıkarırsınız.  Mercedes ve Force India'daki deneyimlerimin bugünkü pilot olmamda, daha komple ve daha deneyimli bir pilot olmamda bana katkı sağladığından eminim."

"Ancak aynı zamanda, tabii ki yaşananlar pek eğlenceli değildi. Çok stresli anlardı. 3 gün boyunca uyuyamadığım zamanlar oldu. Ancak günün sonunda hepsine değdi çünkü bugün olduğum yer harika." dedi.

Ocon, nasıl bir geçmişe sahip olursa olsun yeteri kadar sıkı çalışıldığında bunun başarılabileceğini gösterdiği için mutlu.

Ocon, "Her zaman yapmam gereken şeyi yaparsam, benim için bir yer olacağına inandım. Gelecekte bana uygun bir koltuk olacağına inandım. Diğerlerinden daha fazla motivasyona sahip olursam, insanlara bunu gösterebilirdim. Ve bu oldu. Bu yüzden bugün burada olduğum için çok memnunum ancak aynı zamanda bunlar geride kaldığı için de mutluyum." dedi.

Ocon, bu hafta sonu 3 sene önce geleceğinin en kasvetli göründüğü Spa'ya hiç olmadığı kadar parlak bir şekilde dönüyor. O artık bir grand prix galibi ve uzun vadeli geleceği güvence altında.

Ocon'un bu zaferi Hamilton'ın bahsettiği spora olan erişebilirliği arttırma ve "milyarder çocuklar kulübü" imajını çözmeye yardımcı olmaz ancak en azından, 2021'de bile hâlâ mütevazi bir geçmişe sahip kişilerin başarılı olabileceğini göstermiş oldu.

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