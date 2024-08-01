Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!
Alpine idari direktörü Marcin Budkowski, Esteban Ocon'un Williams'la görüştüğünü GPS verileri nedeniyle Alpine'deki herkesin bildiğini iddia ediyor.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Marcin Budkowski, Alpine'deki “herkesin” Esteban Ocon'un Williams ile konuştuğunu bildiğini, şirket aracındaki GPS verilerinin yarım gün boyunca Williams'ın park yerinde durduğunu ortaya çıkardığını iddia ediyor.
Alpine, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, takım ve Ocon'un beş yıllık ilişkilerini sona erdirme konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını ve sezon sonunda yollarını ayıracaklarını duyurdu.
Alpine görünüşe göre Esteban Ocon'un GPS verilerine dikkat etmiş
Ocon kısa sürede Haas takımıyla ilişkilendirildi, ancak Williams da Fransız pilotla ilgilendiğini ifade etti ve hatta uzun boyu nedeniyle Ocon’la bir koltuk provası bile yaptı.
Autosport'a konuşan takım patronu James Vowles, “Esteban gerçek bir koltuk provası için gelmedi ama onu 2025 ve 2026 için değerlendirmek istedim”
“Bunu yapmam gerekiyordu çünkü araca uygun olup olmadığını gerçekten tespit etmem gerekiyordu. Çünkü o da Alex gibi uzun boylu bir adam ama boyutları belli ölçülerde biraz zor.” dedi.
Ocon'u 2025 için kesinlikle düşündüğünü de sözlerine ekleyen Vowles şöyle devam etti:
“Sanırım şu anda bulunduğu yerde yollarımız kesişmeyecek ve bence bu üzücü çünkü işe yarayacağını görebildiğim bazı kısımlar var.”
“Ancak içinde olduğumuz zaman diliminde işe yarayacağını düşünmediğim başka kısımlar da var. Ancak Formula 1'de çok başarılı bir geleceği olacağından emin olduğumu söyleyebilirim.”
Bir haftadan kısa bir süre sonra Haas, Ocon ile anlaştıklarını doğruladı ve 2021 Macaristan Grand Prix'si galibini, çaylak sürücü Ollie Bearman’ın partneri olmak üzere çok yıllık bir anlaşma ile takıma kattıklarını açıkladı.
Ancak Alpine idari direktörü Budkowski'ye göre, Enstone takımındaki “herkes” Britanya Grand Prix'si öncesinde Ocon'un Williams'la yaptığı görüşmeden şirket aracındaki GPS verileri nedeniyle haberdardı.
Budkowski, Viaplay Polonya'ya şunları söyledi: “Silverstone yarışından önce Enstone'daydı ve oraya gittiğinde şirket arabası olarak kendisine ödünç verilen bir Alpine kullanıyor.”
“Ama bu arabalarda GPS gibi takip cihazları var. Böylece Esteban'ın Büyük Britanya'da kaldığı süre boyunca Alpine arabasının Williams'ın otoparkında beş saat park halinde olduğu ortaya çıktı ve Alpine'deki herkes Esteban'ın yarım gününü orada geçirdiğini bu şekilde öğrendi.”
“Farkında olduğunu sanmıyorum. Ama açıkçası, takım onun sözleşmesini uzatmadı, bu yüzden Esteban diğer takımlarla konuşabilir.
“Sadece olayın bu şekilde ortaya çıkması komik bir durum.”
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