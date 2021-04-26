Ocon'un "adanmışlığı" Alonso'yu etkiledi

İki kez F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra geçen ay Formula 1'e geri döndü ve Enstone merkezli ekiple üçüncü dönemine başladı.

Alonso, F1 kariyeri boyunca takım arkadaşlarına karşı oldukça baskın performanslar sergiledi ve 2018'de Stoffel Vandoorne'u sıralama turlarında 21-0 yenerek adeta zirve yaptı.

Bununla birlikte Ocon, Imola'daki hafta sonunda hem sıralama turlarını hem de yarışı Alonso'nun önünde bitirmeyi başardı. Bu, Alonso'nun 2017 Malezya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bir takım arkadaşı tarafından geçildiği anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, Ocon ile çalışmayı nasıl bulduğu şeklindeki soruyu yanıtladı ve genç pilottan övgüyle bahsetti.

Alonso, "Kesinlikle etkilendiğimi söylemem gerekiyor ve yanımda Esteban olduğu için çok mutluyum."

“O, çok profesyonel biri, sadece burada değil, aynı zamanda simülatörde de çok fazla çalışma yapıyor. Paylaştığımız bir sürü şey oldu. İkimizden biri simülatöre geçtiği zaman, bağlantıda kalmaya ve aracı daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

“Takıma çok fazla adanmışlık gösterdiğini biliyorum. Son derece çalışkan bir takım arkadaşına sahip olduğunuzda, bu her iki sürücü için de iyi bir şeydir, ki o tam olarak bunu yapıyor."

“Aynı zamanda her seferinde takım arkadaşınız kadar hızlı ya da biraz daha hızlı olmak istiyorsunuz. Bu sefer durum böyle değildi, ama bir sonraki sefer tekrar deneyeceğim." dedi.

Geçmişe bakıldığında Alonso'nun önüne geçebilen sadece üç isim vardı: 2015'te Jenson Button, 2007'de Lewis Hamilton ve 2001'de Tarso Marques. İlginç şekilde bu üç isim de İspanyol pilotun takımdaki ilk yılında bunu başardı.

Ocon, Alonso ile çalışıp, kendisinden bir şeyler öğrendiği için mutlu olduğunu söylüyor.

Ocon, "Bir şampiyonla yan yana çalışmak büyük bir fırsat ve o, buradaki en iyi sürücülerden bir tanesi."

“Pek çok insan bana, onun hakkında bir şeyler söyledi ve içeriden gördüklerimden yola çıktığımda, şimdiye kadar bu ortaklıktan son derece keyif aldığımı söylemeliyim. Fernando çok dürüst biri, bu yüzden bir şey söylediğinde aslında onu kastediyor."

“Araç hakkındaki yorumlarımız çok benzer ve gerçekten iyi şekilde çalışıyor. Şimdiye kadar bana karşı çok iyi davrandı ve gençken de zaten temasta olduğum kişilerden biriydi."

"Fernando ile çalışmak benim için çok özel ve tüm yılın çok yakın olacağını düşünüyorum." dedi.