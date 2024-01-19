Ocon'un 2024 hedefi belli: "Öndekilerle farkı kapatmalıyız"
Esteban Ocon, Alpine'in zirvedekilerle arasındaki farkı kapatmasını istiyor.
Alpine, 2023'te Aston Martin ve McLaren gibi takımların kendilerini geride bırakmasıyla geri adım atan takımlardan biri olurken, perde arkasında bir dizi yapısal değişiklik gerçekleşti.
Ancak Ocon, kadro değişikliklerinin çözülmesiyle birlikte 2024'te yola devam edebileceklerini ve önlerindeki takımlarla farkı kapatabileceklerini umuyor.
2022'de dördüncülüğü garantileyen Alpine'in bu konumu sağlamlaştırma hedefleri vardı ancak şimdi başa dönmüş durumdalar.
Ocon, RacingNews365'e yaptığı açıklamada, "Aracın performansı üzerinde çalışmamız gerekiyor, bazı takımlar ilerleme ve güncellemeler getirme konusunda bizden daha iyi iş çıkardılar."
"Denememiz ve değiştirmemiz gereken şey bu. Açıkçası, simülatörde 2024 aracı üzerinde zaten çalışıyoruz. Yılın başlarında bunu yaptık, bu da 2024 için yardımcı olacaktır." dedi.
Ocon, McLaren ve Aston Martin örneklerini büyük sıçramalar yapabilen takımlar olarak değerlendirdi ve 'gerçekçi' olmasa da Alpine'in de benzer bir gelişim göstermesini istedi.
Fotoğraf: Erik Junius
Esteban Ocon, Alpine F1 A523
"Gerçekçi olup olmadığını bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse umurumda da değil."
"Hedeflememiz gereken yer burası. Öndekilerle aradaki farkı kapatmak ve daha rekabetçi olmak istiyoruz."
"Yeni yıla bu zihniyetle gireceğiz, aksi takdirde asla kazanan olamayız."
"İnsanlar bana [neyi geliştirmemiz gerektiğini] sorduklarında bunu oldukça komik buluyorum çünkü Formula 1'de hiçbir zaman tek bir şey yoktur. Her zaman pek çok ayrıntı, pek çok farklı departmanda eksik olan ve aracın hızında kendini gösteren bir şeyler vardır."
"Bu konuda daha güçlü olmamız gerekiyor, her yerde biraz eksik var. Düzlükte ve virajlarda en iyi olmadığımızı ya da lastiklerimizi en iyi şekilde yönetemediğimizi söyleyebilirim. Her şeyden biraz var. Bu yüzden çok çalışmaya devam etmeliyiz, umarım iyi bir performans yakalarız."
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