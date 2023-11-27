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Formula 1 Abu Dabi GP
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Ocon'dan Alpine'in stratejisini sorgulayan Gasly'e yanıt: "Daha önemli konular var"

Alpine pilotu Esteban Ocon, daha erken pite alınmasını sorgulayan Pierre Gasly'nin yorumuna yanıt verdi ve takımın odaklanması gereken "daha farklı konul" olduğunu belirtti.

Editör Ezel Tan
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Esteban Ocon, Alpine A523

Esteban Ocon, pazar günkü yarışı erkenden yaptığı tek pit stopla 11. sırada tamamlarken, Pierre Gasly daha geç bir pit ve çift pit stop stratejisiyle 12. bitirdi.

Gasly yarıştan sonra öndeki aracın öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak konunun görüşüleceğini belirtmişti.

Bu yorumlar yarıştan sonra Ocon'a sorulurken, Fransız pilot şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, umurumda değil."

"Bizim için daha önemli olan bu sezon neler olduğunu anlamamız. Bu yıl maalesef performans ve tempo anlamında çok fazla iniş çıkış yaşadık."

"Bugün ilk 10'a girmek ve puan almak için yeterince hızlı değildik. Daha iyi olmamız gereken şeyin tutarlılık olduğunu düşünüyorum."

"Monako ve Las Vegas gibi iyi fırsatları değerlendirdik ama Singapur ve Austin gibi pek çok fırsatı değerlendiremedik."

Esteban Ocon, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523

"Bu ikisini çıkarırsanız, muhtemelen sürücüler şampiyonasında ilk 10'a girebilirdik. Sezonu en iyi şekilde değerlendiremediğimiz ortada."

"Bu yüzden gelecek yıl için tüm bunları düzeltmek ve üst sıralarda yer almak önemli olacak." 

Ocon tüm hafta sonu rahatsızdı ve yarışta da tam performansıyla yarışamadığını söyledi.

"Şu an muhtemelen %98'imdeyim, dün muhtemelen %85'indeyim, yavaş yavaş düzeliyorum."

"En büyük zorluk test yapmaktır çünkü bütün gün araçta olursunuz ve kendinizi iyi hissetmediğinizde işler kötüleşir. Salı günü de test var, kendimi daha iyi hissetmeye başladığım için mutluyum çünkü aksi takdirde Salı günü oldukça zor geçecekti."

"Bu hafta sonu ne kadar zorlandığımıza bakarsak, bizim için çok önemli bir test olacak."

"Bundan ne çıkarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum."

Sonrasında sezonu şöyle yorumladı: "Size söylediğim gibi, bence bazı çok iyi şeyler oldu. Çok iyi fırsatlar yakaladık fakat genel olarak tutarlı değildik."

"Çok fazla yarış dışı kaldık. Bu bize pahalıya patladı, sanırım toplamda dokuz kez yarış dışı kaldık, muhtemelen tüm sürücüler arasında en çok ben yarış dışı kaldım."

"Singapur'da vites kutusunda yaşadığımız sorunu ve Austin'de Oscar ile yaşadığımız teması da dahil edersek, şampiyonada ilk 10'da olabilirdik."

"Bu yüzden biraz boşa harcanmış fırsatlar var."

Ocon son olarak Abu Dabi testinin kendileri için değerli bir noktada geldiğini söyledi.

"Eğer Las Vegas gibi bir hafta sonu olsaydı, bizim için pek bir değeri olmazdı çünkü rekabetçiydik."

"Ancak bu kadar zorlandığımız bir pistte anlamamız gereken çok şey var. Eğer gelecek yıldan önce bunun neden olduğunu anlayabilirsek, bu iyi bir şey olacak."

"İşte bu yüzden bu test çok önemli olacak. Şimdiden bunu düşünüyorum."

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