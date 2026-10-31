Formula 1 Meksika GP

Ocon'dan açıklama geldi: "Fiziksel tartışma iddiaları doğru değil"

Esteban Ocon, Meksika Grand Prix'sinde bu hafta sonu yarışmamasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Fransız pilot, takım patronu Ayao Komatsu ile fiziksel bir tartışma yaşadığı yönündeki basında yer alan iddiaları reddetti.

Filip Cleeren Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 23:18

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Esteban Ocon'un Meksika'da yarışmamasının, antrenman seansı sırasında yarış mühendisiyle yaşadığı kamuoyuna yansıyan anlaşmazlıkla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Cuma gecesi takımla yapılan görüşmenin ardından Fransız pilot ile Haas arasındaki ilişkilerin giderek daha gergin bir hâl aldığı ortaya çıktı.

Cuma günü yaşanan olayların ardından, ayrıntıları henüz netlik kazanmayan bir süreçte Ayao Komatsu, Ocon'u hafta sonunun geri kalanında yarıştırmama kararı aldı. Böylece yedek sürücü ve Toyota fabrika takımı pilotu Ryo Hirakawa, üçüncü antrenman seansından itibaren Ocon'un aracını devraldı.

Fransız basınında Ocon ile Komatsu arasında yaşanan anlaşmazlığın niteliğine ilişkin spekülasyonlar artarken, ikili arasında fiziksel bir tartışma yaşandığı yönünde iddialar da gündeme geldi. Bunun üzerine Ocon'un ekibi, sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu iddiaları yalanladı.

Ocon'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Haas'ın bu hafta sonu düzenlenecek Meksika Grand Prix'sine katılmayacağımı doğrulayan kararının ardından, durumla ilgili bazı basın haberlerine ve spekülasyonlara resmi olarak yanıt vermek istiyorum."

"Dün gece, farklı bakış açıları nedeniyle ilgili taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Böyle bir görüşmenin yapıldığını kabul etmekle birlikte, herhangi bir anlaşmazlığı çözmek amacıyla fiziksel şiddetin herhangi bir biçimde kullanıldığına ilişkin tüm haberleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum."

"Şiddetin her türlüsünü kesinlikle kınıyorum. Anlaşmazlıkların her zaman profesyonellik, saygı ve karşılıklı anlayış çerçevesinde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Konu değerlendirilirken spekülasyonlardan kaçınılmasını rica ediyorum. Gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar zamanı geldiğinde paylaşılacaktır."

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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