Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı

Sainz, Miami'deki ikinci antrenman seansında 7. virajda spin atarak beton duvara çarptı ve kazanın etkisi yüzünden boyun ağrısı yaşadı.

Sainz'ın, sürücüler brifinginde Tecpro bariyer kullanılması gerektiğine dair önerisine rağmen, yarış direktörü Niels Wittich bir aksiyon almadı ve daha sonra Ocon, sıralama turlarında aynı virajda 51 G kuvveti büyüklüğünde bir kaza yaptı.

Sürücüler Sainz ve Ocon'a hemfikir oldular ve endişe belirtilmesine rağmen bariyerleri daha güvenli hale getirmeme kararı alınmasına dair kafa karışıklıklarını dile getirdiler.

İspanya Grand Prix'si öncesi konuşan Ocon, hafta başında Wittich ile konuştuğunu ve gelecek yıl için virajın daha güvenli hale getirileceğine dair güvence aldığını söyledi.

Ocon, "Dün yarış direktörüyle görüştüm, bütün bu durum ve neden açıklanmadığı hakkında bir saatlik bir konuşma yaptık."

"Çok fazla çalışma yaptılar, hem benim hem de Carlos'un aracının yörüngesi ve en iyi çözümün ne olabileceği üzerinde analiz yaptılar."

"Güvenlik açısından gelecek yıl pistte değişiklikler olacak. Her şeyi dinlediler, kabul ettiler ve aksiyon alacaklar."

"Görüşmemizde güvence aldım ve sonucundan çok memnunum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves his car at the end of FP2

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images