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Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı

Esteban Ocon, hem kendisi hem de Carlos Sainz'in kazalarından sonra gelecek yılki Miami yarışı için 7. viraj bariyerinde değişiklik yapılacağına dair güvence aldı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı
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Sainz, Miami'deki ikinci antrenman seansında 7. virajda spin atarak beton duvara çarptı ve kazanın etkisi yüzünden boyun ağrısı yaşadı.

Sainz'ın, sürücüler brifinginde Tecpro bariyer kullanılması gerektiğine dair önerisine rağmen, yarış direktörü Niels Wittich bir aksiyon almadı ve daha sonra Ocon, sıralama turlarında aynı virajda 51 G kuvveti büyüklüğünde bir kaza yaptı.

Sürücüler Sainz ve Ocon'a hemfikir oldular ve endişe belirtilmesine rağmen bariyerleri daha güvenli hale getirmeme kararı alınmasına dair kafa karışıklıklarını dile getirdiler.

İspanya Grand Prix'si öncesi konuşan Ocon, hafta başında Wittich ile konuştuğunu ve gelecek yıl için virajın daha güvenli hale getirileceğine dair güvence aldığını söyledi.

Ocon, "Dün yarış direktörüyle görüştüm, bütün bu durum ve neden açıklanmadığı hakkında bir saatlik bir konuşma yaptık."

"Çok fazla çalışma yaptılar, hem benim hem de Carlos'un aracının yörüngesi ve en iyi çözümün ne olabileceği üzerinde analiz yaptılar."

"Güvenlik açısından gelecek yıl pistte değişiklikler olacak. Her şeyi dinlediler, kabul ettiler ve aksiyon alacaklar."

"Görüşmemizde güvence aldım ve sonucundan çok memnunum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves his car at the end of FP2

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves his car at the end of FP2

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, Miami yarışını üçüncü sırada bitirdikten sonra, yarışın sonlarına doğru "%100'üyle zorlayamadığını" çünkü kaza yüzünden boyun sıkıntıları olduğunu söyledi.

İspanya hafta sonunda boyun problemlerinin çözüleceğini düşündüğünü ve antrenmanlarının sorunsuz gittiğini söyledi ancak "Formula 1 aracına binene kadar asla bilemeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Konunun, İspanya'daki sürücüler brifinginde tartışılması bekleniyor. Sainz, oraya bariyer konulmamasının gerekçesi olarak kendisine "çok acayip bir kaza" olduğunun söylendiğini ve neden hiçbir önlem alınmadığına dair "düzgün bir açıklama" istediğini açıkladı.

Sainz, "Hafta sonundan, boyun sıkıntısı yaşayan iki sürücü ve çok yavaş bir kaza için neredeyse kırılan iki şasiyle ayrıldık."

"Bu yüzden incelenecek bir şeyler kesinlikle var." dedi.

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