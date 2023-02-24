Ocon: "Zayıflıklarımızı kendimize saklıyoruz"

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2022 Takımlar Şampiyonası'nda Alpine ve McLaren arasında çekişmeli bir dördüncülük savaşı vardı. Sonunda Alpine, sezonu McLaren'ın 14 puan önünde bitirmeyi başardı.

Sezon öncesi testlerin 2. gününün ardından Ocon, araçta bir sorun olmadığını ve takımın kendine bir çalışma yönü belirlediğini açıkladı.

Ocon, "Başladığımızdan beri neredeyse hiç sorun yaşamadık."

"Planlarımızı da tamamladık sayılır, kendimize bir çalışma yönü belirledik. Yani geriye pek bir şey kalmadı."

"Araçta hiçbir sorun yok. Sadece birkaç ayar değişikliği yapmamız gerekti, bu planladığımızdan biraz daha uzun sürdü ancak şu andan itibaren her şey kontrolümüz altında."

"Viraj girişlerinde araç çok dengeli, elbette bazı zayıflıklarımız var ama bunları kendimize saklıyoruz." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransız pilot, takımın 2023 hedeflerinden bahsederken yeni takım arkadaşı Pierre Gasly'e de övgüler yağdırdı: "Eğer üçüncülüğe daha fazla yaklaşırsak, bu bizim için bir zafer olur. Ancak geçen yılki yerimizde olursak, bu normal bir şey olur. Bizim hedeflediğimiz bu değil."

"Kimseyi hafife alamayız, çünkü herkes ilerlemeye çalışacak."

"Şu anda bir sonuca varmak için çok erken ama Aston Martin, kesinlikle rekabetçi görünüyor. Geçen yıl bitirdikleri yerde bitirmek istemiyorlar. Ancak aynı zamanda Williams da rekabetçi görünüyor. O yüzden hiçbir şey kesin değil ama yakın bir mücadele olacağından eminim."

"Açıkçası puanlardan ziyade hız açısından konuşmayı tercih ediyorum ama puanlar da bir sezon boyunca bakmak için iyi bir kriter."

"Mercedes'le aramızda kaç puan fark var bilmiyorum ama epey bir fark var. Eğer üçüncü sıraya yaklaşırsak ve performansımız bunu takip ederse, fırsatlar açısından yeni kapılar açabiliriz."

"Pierre ile de iyi olacağını düşünüyorum, o süper hızlı bir pilot. O da benim gibi yarış kazandı ve podyuma çıktı. Özellikle 2021'de çok iyiydi, sürekli olarak beşinci ya da altıncı oluyordu."

"Aynı zamanda geri bildirim açısından da şu anda birbirimizi oldukça iyi tamamladığımızı düşünüyorum."

"Birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Takımı ileriye taşıyacağız ve harika sonuçlar elde etmek için elimizden gelen en iyi seviyede yarışacağız." dedi.