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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Ocon: "Yeni sıralama kuralları, trafiği daha kötüleştirdi"

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Ocon: "Yeni sıralama kuralları, trafiği daha kötüleştirdi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Esteban Ocon, İtalya GP sıralamalarında pilotların hava koridoruna girmek için pist üstünde aşırı yavaş gitmelerini engellemek için getirilen yeni kuralların durumu daha da kötüleştirdiğine inanıyor.

Geçen sene sıralamalarda yaşanan trafik sıkıntısını çözmek için FIA, pilotların pist üstünde gidebilecekleri en yavaş süreyi kendilerine bildirdi.

Bu protokol Parabolica virajında aşırı kaos yaşanmasını engellese de, yine de birinci seansın sonunda geçen senekine benzer bir durum yaşandı.

En tartışmalı olay, Ocon'un Kimi Raikkonen'i engellemek zorunda kalması üzerine yaşandı. Alfa Romeo pilotu, telsizden Ocon için pek hoş olan şeyler söylemedi.

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Ocon, "Büyük ölçüde pozisyon için mücadele ediyorduk. Bana göre yeni kural, aşırı yavaş gitmemek için takip etmemiz gereken delta süresi dürüst olmam gerekirse durumu daha da kötüleştirdi."

"Bu kuralı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bir sonraki pilotlar toplantısında neyi daha iyi yapabileceğimize bakmalıyız." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ocon, kendilerine verilen minimum tur zamanları nedeniyle pitten çok yakın çıkan pilotların arada fark açmakta zorlandıklarını söyledi.

Ocon, "Açıkçası bu tür sorunlar olması istenmiyordu. İnsanların durduk yere yavaşlaması beklenmiyordu ancak turu atabilmemiz için bir noktada fark oluşturmanız gerekiyor."

"Ancak yavaşlayamadığımız için bunu yapma şansımız olmadı. Bu yüzden herkes için sıkıntılıydı ve bu yüzden seansın sonunda çok fazla araç yarışıyordu."

"Gerçekten bir şey olmadı. Kimi turuna bana çok yakın şekilde başladı ve beni geçmeye çalışıyordu. Ancak bunu başarsaydı ikimizin turu birden mahvolacaktı. Açıkçası onun turu mahvoldu ancak ben kendiminkini tamamladım." dedi.

Ocon, sıralamalardan sonra inceleme geçirse de hakemler yanlış bir şey olmadığına karar verdiler.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Esteban Ocon
Editör Jonathan Noble

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