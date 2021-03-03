Ocon yeni sezon kaskını tanıttı

Alpine, 2016'dan beri fabrika takımı olarak sporda yer alan Renault'nun yerini aldı ve kırmızı, beyaz ve mavi renklerini taşıyan yeni A521'i yepyeni bir renk düzeniyle tanıttı.

Geçen yıl Fransız üreticiye katılan Esteban Ocon, bu yıl takımla ikinci yılına girecek ve yeni sezon öncesinde kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

Bir Michael Schumacher fanı olduğu için kırmızı renge ağırlık veren Ocon, aynı zamanda mavi ve beyaz renklerini de kullandı.

Kaskın üst kısımlarında Esteban yazıları bulunurken, kaskın arka kısmında Fransa bayrağı yer alıyor. Ön tarafta ise Alpine logosu var.

Ocon'un yeni sezonda kullanacağı kask tasarımı:

Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team 1 / 4 Fotoğraf: Esteban Ocon Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team 2 / 4 Fotoğraf: Esteban Ocon Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team 3 / 4 Fotoğraf: Esteban Ocon Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team 4 / 4 Fotoğraf: Esteban Ocon