Ocon yeni sezon kaskını tanıttı
Esteban Ocon, 2021 sezonunda mücadele edeceği Alpine temalı kask tasarımını tanıttı.
Alpine, 2016'dan beri fabrika takımı olarak sporda yer alan Renault'nun yerini aldı ve kırmızı, beyaz ve mavi renklerini taşıyan yeni A521'i yepyeni bir renk düzeniyle tanıttı.
Geçen yıl Fransız üreticiye katılan Esteban Ocon, bu yıl takımla ikinci yılına girecek ve yeni sezon öncesinde kullanacağı kask tasarımını tanıttı.
Bir Michael Schumacher fanı olduğu için kırmızı renge ağırlık veren Ocon, aynı zamanda mavi ve beyaz renklerini de kullandı.
Kaskın üst kısımlarında Esteban yazıları bulunurken, kaskın arka kısmında Fransa bayrağı yer alıyor. Ön tarafta ise Alpine logosu var.
Ocon'un yeni sezonda kullanacağı kask tasarımı:
Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Esteban Ocon
Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Esteban Ocon
Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Esteban Ocon
Kask tasarımı, Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Fotoğraf: Esteban Ocon
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül