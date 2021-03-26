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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Yeni Renault motoru, F1'de şimdiye kadar sahip olduğumun en iyisi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Esteban Ocon, Renault'nun yeni ünitesinin Formula 1'de şimdiye kadar sürdüğü en iyi motor olduğunu söyledi.

Ocon: "Yeni Renault motoru, F1'de şimdiye kadar sahip olduğumun en iyisi"

Esteban Ocon, F1 kariyeri boyunca Manor ve Force India takımları için yarışmıştı. Sonrasında Mercedes'in yedek ve test pilotluğunu yaptı ve geçen yıl Renault'ya katılıp, özellikle sezonun son kısmında güçlü bir performans ortaya koymayı başardı. Şimdi Alpine adını alan Fransız ekiple ikinci yılını geçirecek.

Renault, bu yıl yeni bir güç ünitesine sahip olsa da, gelecek yıl yeni bir motor konseptine geçmeyi ve daha da büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Buna karşılık Ocon, kışın Renault'nun attığı adımdan etkilendiğini söyledi ve ekledi: "Bence bu kesinlikle ileriye doğru bir adım oldu."

"Takım bazı alanlar üzerinde çalıştı ve sezon öncesi testlerde şimdiden ilerlediğini gördü. Kurallar farklı ancak çok değişmedi. Bu yüzden takımların yapabilecekleri şeyler konusunda yeni fikirleri ve düşünceleri var."

“Bence bu, tüm kariyerim boyunca kullandığım en iyi güç ünitesi. Diğerleriyle karşılaştırmak zor.”

İki sezon sonra F1'e geri dönen yeni takım arkadaşı Fernando Alonso da, testlerdeki ilk sürüşünün ardından yeni motor hakkında hiçbir olumsuz görüşü olmadığını ekliyor.

”Güç ünitelerini karşılaştırmanın her zaman için çok zor olduğunu düşünüyorum, çünkü sadece motor gücüyle ilgili değil, aynı zamanda geçen yıl getirilen sıralama ve yarış için sabit bir motor modu gibi kurallar da biraz değişti."

"Karşılaştırılması gereken her zaman farklı şeyler oluyor. Ancak Alpine olarak sahip olduğumuz güç ünitesi ile zaten mutlu olduğumuzu söyleyebilirim."

“Bu, geçen yılın bir evrimi ve testte çok güçlüydü ve çok iyi hissettirdi. Hiç sorun yaşamadık ve çok fazla tur tamamladık."

“Son altı yılda hissettiğim en büyük farkın, dayanıklılık tarafında kaydedilen ilerleme olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten herkes için etkileyiciydi."

Tom Howard

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon
Takımlar Alpine
Editör Jonathan Noble

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