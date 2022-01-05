Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı Sonraki / Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"
Formula 1 Haberler

Ocon, "yeni polislik rolüne" açıklık getirdi

Ekleyen:

Esteban Ocon, Fransız polisinin kendisine yeni bir görev verdiğini öne sürdüğü tweet'ine açıklık getirdi.

Ocon, "yeni polislik rolüne" açıklık getirdi

Alpine sürücüsü, Formula 1 sezonunun bitmesinden bu yana, boş zamanının bir kısmını takımı için bir reklam filmi çekerek geçirdi.

Reklam filmi, Fransız jandarma tarafından teslimatı dört yıldan fazla süren bir Alpine A110 araç filosunun siparişine dayanıyordu.

Ocon'un rolü ise, bir polis binasının otoparkındaki A110'lardan birinde, siren sesleri içinde lastik yakmaktı. Reklam filmi, Alpine'in araçlarının ilk teslimini duyurmak için çekildi.

Ocon, yıl başında bir video tweetledi ve şu mesajı ekledi: "Bana sürücü şefliğini verdiler. Yıla güzel başlıyoruz @Jandarma! Herkese mutlu bir 2022 diliyorum!”

Bazı insanlar bunu biraz fazla ciddiye aldılar ve Ocon'un yaptıklarından dolayı hukuken sorumlu tutulması gerektiğine dair yanıtlar verdiler.

Ne yazık ki insanlar, "Bu bir yarış pisti değil, eğlenmedim.", "Vergi verenlerin paralarıyla yapılanlara yazık." ve "Umarım bir ceza verilir." gibi şikayetlerde bulundular ve her yıl yolda hayatını kaybedenlere saygısızlık yapıldığını söylediler.

Elbette kayıplar gülünecek bir mesele değil ancak Ocon, neler olduğunu anlatmak için, Alpine CEO'su Laurent Rossi ile araçtan indiği videonun tam versiyonunu paylaştı.

25 yaşındaki Fransız, "Birkaç tweet'i okuduktan sonra, Alpine tarafından düzenlenen bir reklam için jandarma aracının direksiyonunda olduğumu netleştirmek istiyorum.” diye yazdı.

 

Ocon, 2021'e ilişkin düşüncelerini anlattığı 30 Aralık'taki tweet'inde, "Macaristan'daki galibiyetimiz ve Fernando'nun Katar'daki podyumu ile mutluyum." dedi ve bunun "duygu dolu bir sezon" olduğunu belirtti.

Daha sonra, İspanyol sürücüye ithafen, "Harika bir insan ve arkadaş buldum. Fernando ile birlikte yarışmak bir ayrıcalık.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı
Önceki haber

Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı
Sonraki haber

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Domenicali: "Dış talepler, geleneksel yarışları 'gelişmeye' itiyor"
Formula 1

Domenicali: "Dış talepler, geleneksel yarışları 'gelişmeye' itiyor"

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"
Formula 1

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"

Russell, Hamilton ile ilişkisinden beklentilerini anlattı
Formula 1

Russell, Hamilton ile ilişkisinden beklentilerini anlattı

Son Haberler

Domenicali: "Dış talepler, geleneksel yarışları 'gelişmeye' itiyor"
Formula 1 Formula 1

Domenicali: "Dış talepler, geleneksel yarışları 'gelişmeye' itiyor"

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun sürücü koçu: "Daniel herkesten daha iyi olduğuna inanıyor"

Ocon, "yeni polislik rolüne" açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Ocon, "yeni polislik rolüne" açıklık getirdi

Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, UPS ile kontrat yenilemeyeceğini doğruladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.