Ocon, "yeni polislik rolüne" açıklık getirdi

Alpine sürücüsü, Formula 1 sezonunun bitmesinden bu yana, boş zamanının bir kısmını takımı için bir reklam filmi çekerek geçirdi.

Reklam filmi, Fransız jandarma tarafından teslimatı dört yıldan fazla süren bir Alpine A110 araç filosunun siparişine dayanıyordu.

Ocon'un rolü ise, bir polis binasının otoparkındaki A110'lardan birinde, siren sesleri içinde lastik yakmaktı. Reklam filmi, Alpine'in araçlarının ilk teslimini duyurmak için çekildi.

Ocon, yıl başında bir video tweetledi ve şu mesajı ekledi: "Bana sürücü şefliğini verdiler. Yıla güzel başlıyoruz @Jandarma! Herkese mutlu bir 2022 diliyorum!”

Bazı insanlar bunu biraz fazla ciddiye aldılar ve Ocon'un yaptıklarından dolayı hukuken sorumlu tutulması gerektiğine dair yanıtlar verdiler.

Ne yazık ki insanlar, "Bu bir yarış pisti değil, eğlenmedim.", "Vergi verenlerin paralarıyla yapılanlara yazık." ve "Umarım bir ceza verilir." gibi şikayetlerde bulundular ve her yıl yolda hayatını kaybedenlere saygısızlık yapıldığını söylediler.

Elbette kayıplar gülünecek bir mesele değil ancak Ocon, neler olduğunu anlatmak için, Alpine CEO'su Laurent Rossi ile araçtan indiği videonun tam versiyonunu paylaştı.

25 yaşındaki Fransız, "Birkaç tweet'i okuduktan sonra, Alpine tarafından düzenlenen bir reklam için jandarma aracının direksiyonunda olduğumu netleştirmek istiyorum.” diye yazdı.

Ocon, 2021'e ilişkin düşüncelerini anlattığı 30 Aralık'taki tweet'inde, "Macaristan'daki galibiyetimiz ve Fernando'nun Katar'daki podyumu ile mutluyum." dedi ve bunun "duygu dolu bir sezon" olduğunu belirtti.

Daha sonra, İspanyol sürücüye ithafen, "Harika bir insan ve arkadaş buldum. Fernando ile birlikte yarışmak bir ayrıcalık.” dedi.