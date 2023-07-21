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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ocon yeni güç ünitesine geçti

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP öncesinde dört ismin güç ünitesinde değişiklikler yapıldı.

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Esteban Ocon, Alpine A523

Macaristan, yapısı gereği güç ünitesinin çok ön plana çıktığı pistlerden birisi değil. Dolayısıyla bu hafta sonu güç ünitelerinde önemli değişiklikler yapılması beklenmiyordu.

Cuma günkü ilk seans öncesinde sadece Esteban Ocon'un güç ünitesinde büyük çaplı değişiklikler vardı.

Fransız sürücü yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçti.

Kevin Magnussen de MGU-K değiştiren bir başka isim oldu.

Ayrıca üç ismin egzozu değişti; Lewis Hamilton, Ocon ve Yuki Tsunoda.

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