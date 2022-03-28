Ocon: "Yeni araçlarla pist üstü mücadeleler go-kart gibi hissettiriyor"

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Esteban Ocon yarışa takım arkadaşı Fernando Alonso'nun iki sıra önünde beşinci sırada başlamıştı, fakat ilk turlarda George Russell'a geçilmesinin ardından İspanyol pilotla arka arkaya geldi. Alpine pit duvarı Bahreyn GP'sinden önce iki pilotun yarışmasına izin verileceğini açıklamıştı, dolayısıyla iki pilot sıkı bir mücadeleye tutuştu.

Mücadeleden galip ayrılan taraf Alonso olurken, Ocon sonrasında Valtteri Bottas'a da geçildi. Bottas ve Kevin Magnussen, iki Alpine'in mücadelesinden faydalanıp zaman kazanmışlardı.

Alonso yarışın bitimine 15 tur kala henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten ötürü yavaşlayıp yarış dışı kalırken, damalı bayrağa kadar McLaren'dan Lando Norris ile mücadele eden Ocon yarışı altıncı sırada tamamladı.

Yarışla ilgili görüşleri sorulan Ocon, "Oldukça eğlenceliydi. Lando ile mücadele ettim, Fernando ile mücadele ettim, Valtteri ile mücadele ettim. Yeni araçlarla birlikte Formula 1 tamamen yeni bir yarış felsefesine geçiş yapmış, tıpkı bir go-kart yarışı gibiydi."

"Fernando ile mücadelemiz yok yakındı, hafta sonu boyunca tüm seanslarda birbirimize çok yakındık. Sıralamalarda 0.100 saniyeden daha az bir farkla önde kalabildim. Tüm sezonun böyle yakın geçecek, bu durum takımın performansını da arttırıyor." dedi.

Alonso ile mücadelesinin diğer takımların avantaj sağlamasına dair Ocon, "Tıpkı go-kart'ta olduğu gibi, mücadeleye girdiğinizde zaman kaybedersiniz, bu normal."

"Fakat yarışı tek pit stop ile tamamlamamız gerektiğini de düşünürsek pist üstü pozisyonunu korumak çok önemliydi. Takım tarafından da yarışmamıza izin verildi. Fernando ile yarışabilmek bir ayrıcalık, beni mutlu ediyor."

"Harika bir yarış zekasına sahip, bunu biliyoruz, ve çok hızlı. Ayrıca gerçek bir yarış efsanesi, onunla mücadele edebilmek her zaman bir ayrıcalık. Bu kadar yakın mücadele edebilmiş olmamız çok iyi. Böylece takımı da daha ileriye taşıyoruz, bu da çok iyi."

"2007'de Lewis ile takım arkadaşı olduğu dönemden bu yana performans anlamında herhangi bir gerileme yaşamamış olduğunu düşünüyorum. Tıpkı kaliteli bir şarap gibi, yıllandıkça daha da iyi oluyor!" dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, battles with Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso da, neredeyse aynı tempoya sahip olmalarına rağmen, takım arkadaşıyla mücadele ederken dikkatli olması gerektiğinin farkında olduğunu vurguluyor.

İspanyol pilot, "Yarış başlamadan önce yarışmamıza izin olduğunu fakat temas etmememiz gerektiğini biliyorduk. Dolayısıyla bundan kaçındık."

"Elbette daha iyi bir tempoya ihtiyacınız var, fakat her şey iyiydi. Bahreyn'de farklı stratejilerde olmamıza rağmen zaten pist üstünde karşı karşıya gelmiştik."

"Bu defa ikimiz de aynı stratejideydik, fakat nedenini bilmediğim bir şekilde araç bu hafta çok daha hızlı hissettirdi, dolayısıyla geçiş yapabildim ve farkı biraz açabildim."

"Kevin ile güzel bir mücadelemiz oldu, aynı şekilde Bottas da çok hızlıydı. Tüm yarış boyunca ana rakibimizin Bottas olduğunu söyleyebilirim, ona karşı çok sağlam bir savunma yapmam gerekti. Keyifli mücadelelerdi. Pistin arka arkaya sıralanan üç DRS bölgesi içeriyor olması da size şans sunuyor."

"Doğru ayarları bulduğumuzu hissediyorum, aracın sürüşü biraz daha iyileşmişti." dedi.

Diğer yandan Ocon ise arka arkaya ikinci senede de son tur mücadelesi vermek durumunda kaldı, fakat geçen yıl damalı bayrakta Bottas'a geçilip podyumu kaptırmasının aksine bu kez Norris'i arkasında tutmayı başardı.

Son tur mücadelesini yorumlayan Ocon, "Geçtiğimiz sene edindiğim tecrübe bu yıl muhtemelen altıncılığı korumamı sağladı. Geçtiğimiz sene damalı bayrakta podyumu kaybetmiştim, bu kez ise yerimi geri almayı, bataryamı yeterince doldurmayı ve durumu kontrol altında tutmayı başardım." dedi.