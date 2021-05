Ocon: "Yavaş virajlarda gerçekten hızlı olup olmadığımızı Monako'da göreceğiz"

Alpine, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako yarışı için orta grubun favorileri arasında yer alıyor.

Fransız ekip, yavaş virajlarda oldukça iyi görünüyor ve Barselona'daki son sektörde de yine oldukça iyilerdi.

Esteban Ocon, takımın gelişiminden memnun olduğunu söyledi ve Monako için heyecanlı olduğunu belirtti.

Ocon, "Bu yıl hiçbir hafta sonu birbirine benzemiyor, fakat formumuzu görmek için bu yarışta neler olacağını göreceğiz."

"Şu anda iyi performans gösteriyoruz ve ilerleme kaydediyoruz. İlk yarıştan beri kesinlikle iyi bir ilerleme kaydettik ve bu yüzden çok memnunum. Barselona'daki sıralama turlarında araçta harika hissettim."

"Yine de yapılacak çok iş var. Özellikle yarış temposunu geliştirmeliyiz, fakat burada önemli olan sıralama performansı. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Herkes temelde farklı versiyon araçlara sahip olacak, çünkü burada maksimum yere basma gücüne sahip olmanız gerekiyor. Yani neler başarabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Aracın güçlü yönleri sorulduğunda Ocon ,"Bence bolca var. Fakat bunlar odaklandığımız şeyler değil. Biz zayıf olduğumuz yerlere odaklanıyoruz. Bence düşük hızlı virajlarda oldukça iyiyiz, fakat bunu bu hafta sonu doğrulamamız gerekecek." yanıtını verdi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, and Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool