Ocon: "Yarışta her şeyimi vereceğim"

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Grid cezasına rağmen Esteban Ocon, sıralama turlarının son bölümüne kaldı ve harika bir turla beşinci oldu.

Sadece kişisel strateji değil, daha iyi bir pozisyon elde etmek için, takım arkadaşı Fernando Alonso’yla güzel bir takım stratejisi örneği de gösterdiler.

Ocon seansın ardından şöyle dedi: "Takım için güzel bir gündü ve bugünkü sonuçtan çok mutluyum. Her şey yolunda gitti ve takım araçta harika bir iş çıkardı, aynı zamanda stratejilerde de başarılı olduk."

"Bence her bakımdan yılın en iyi performansıydı. Q3'e iki set lastikle geçtik. Bu yıl şimdiye kadar bunu yapamadık. Üçüncü çeyrekte sadece bir tanesi kullanıldı, bu bizim için sürpriz oldu çünkü plan bu değildi."

"Fernando bana rüzgâr avantajı vererek iyi bir tur atmama yardım etti. Yani evet, bu sıralamayı gerçekten iyi bir şekilde optimize ettik ve bugün elde ettiğimiz şeyden memnun olabiliriz. Yarınki hedefim tekrar ilk 10'a girmek, bunu yapabilecek kadar hızlı bir aracımız var."

Spa'da grid cezası aldığı için üzgün olduğunu belirten Ocon, cezayı burada almanın takım için en doğru karar olduğunu söyledi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Burada hızlı olacağımızı biliyordum. Geçen sene sahip olduğumuz araçla öyleydik, bu seneki araç geçen yıl sahip olduğumuzdan çok daha iyi. Bunlar talihsiz şeyler ancak burada bu cezayı almamız gerekiyordu. Güç ünitesi değişimi nedeniyle sezon içerisinde herkes bu cezayla karşılaşıyor. Yine de burada bu cezayı almak kabullenmesi zor bir durum."

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamada Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Esteban Ocon’un takıma liderlik etmek için gereken özelliklere sahip olduğuna inandığını söylemişti.

Fransız sürücü takıma liderlik edebileceği konusuna, "Zaten ekibime liderlik ediyorum." dedi.

"Aracımı; en iyi şekilde, en iyiye geliştirmek için ekibime zaten liderlik ediyorum. Diyelim ki bir numara ve iki numara var, lider var ya da yok ikimiz için de fark etmez. Bunlar sadece sözleşmede yazılı şeyler. Takım içerisinde ikimiz de bir numarayız, hiçbir fark yok. Her zaman yeni zorluklara hazırım tabii ki, ama kim gelirse gelsin takım için güçlü olacağına eminim. Takım mümkün olan en iyi kararı verecektir."

Oscar Piastri ile yaşanan sözleşme sorunlarından sonra Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Sözleşme Tanıma Kurulu nihai karar verene kadar sürücü kadrosu konusunda adım atmayacaklarını söylemişti.

Fakat kaynaklar, Alpine'in Gasly ile ilgilendiğini ve bu konuda Red Bull ile ilk temasların kurulduğunu öne sürmüştü.

Gasly'nin Alpine ile anlaşmasının önündeki en büyük engel, Esteban Ocon ile aralarının pek de iyi olmaması gibi görünüyordu. Ocon verdiği demeçte Gasly yerine Mick Schumacher’in takım arkadaşı olmasını istediğini belirtti.

Gasly ile takım arkadaşı olacağını hayal edip edemediği sorusuna Ocon, "Takımın neye karar vereceğini bilmiyorum. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Ama evet, takım patronumuz Szafnauer’a tercihimin Mick Schumacher olduğunu söyledim çünkü seçenek bulunamazsa Mick ile takım olmaktan çok mutlu olurum. O benim iyi bir arkadaşım. Ama yine de kararın ne olacağına dair söz hakkım yok. Bu sadece benim fikrim. Bilirsiniz, sadece ne istediğimi söylemenin oldukça hoş olacağını düşündüm."

"Tabii ki, Mick’in gelecek yılki durumu hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak biliyorsunuz ki herhangi bir yerde imzalanmış bir sözleşme olmadığı için seneye boş olabileceğini düşündüm, eğer Mick'i takıma almaya çalışırsak güzel olur. " cevabını verdi.

Alpine sürücüsü sözlerine "Gasly ile aramız İyi gidiyor, birbirimize saygı duyuyoruz. Bence önemli olan da bu." diyerek de ekleme yaptı.

Çeviri: Berkay Topuk