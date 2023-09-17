Ocon: "Yarışta birkaç puan alabiliriz"
Alpine pilotu Esteban Ocon, Q3'e kalmayı başardığı sıralama turlarının ardından yarışla ilgili pozitif konuştu.
Alpine, hafta sonu boyunca çok iyi görünmediği Singapur'da, Esteban Ocon'la son bölüme kalmayı başardı ve Fransız pilot yakın mücadeleyi sekizinci sırada tamamladı.
Pazar günkü yarış hakkında açıklamalarda bulunan Ocon, şöyle dedi: "Öncelikle, bugünkü performans için tüm takımı kutlamam gerekiyor çünkü çok çalıştığımız için Q3'e kalmayı hak ettik."
"Araç tüm hafta sonu boyunca iyi hissettirdi ve yarınki yarışa iyi bir konumdan başlamak için elimizden geleni yaptık."
"Doğru yönde ilerlememizi sağlayan bu güncellemeleri Singapur'a getiren tüm takıma teşekkürler."
"Şimdi odak noktamız iyi bir yarış çıkarmak. Umarım birkaç puan hedefleyebiliriz."
Pierre Gasly ise Q2'de elendi ve pazar günkü yarışa 12. sıradan başlayacak.
"Bugün Q3'e kalamamak bizim için üzücü oldu fakat yarınki yarışta puan mücadelesi vermek için kendimizi iyi bir konuma getirdik."
"Garajın benim tarafına bakarsam; dengeyi hiçbir zaman en iyi noktaya getiremediğimiz için bazı virajlarda araç epey gerideydi."
"Daha iyi bir pozisyondan başlamak için sıralama turlarında neleri daha iyi yapabileceğimizi analiz edeceğiz."
"Her halükarda cuma gününden bu yana iyi bir adım attık ve bu takım için olumlu bir haber."
"Şimdi bizi uzun ve çok zorlu bir yarış bekliyor. Güçlü bir öğleden sonra geçirip, puanlar alabileceğimize eminim."
Pierre Gasly, Alpine A523
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
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