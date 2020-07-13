Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"

Renault pilotu Esteban Ocon, beşinci sıradan başladığı yarışın ilk bölümünde Alex Albon'a geçildi ve daha sonra kendisinden daha iyi tempoya sahip olmasına rağmen Daniel Ricciardo'yu arkasında tuttu.

İkili bir noktada tehlikeli şekilde yakınlaştılar ancak Ocon, hem Ricciardo ile mücadelesinden zevk aldığını hem de Racing Point'le aynı tempoya sahip olmadıklarını söyledi.

Soğutma arızası ile yarış dışı kalan Ocon, "Yaşananlardan ötürü gerçekten hayal kırıklığına uğradım. İyi bir pozisyondaydık ve harika bir fırsat yakalamıştık. Bence strateji de çok güzeldi ve durum böyle iken, böyle bir şey olması üzüntü verici. Maalesef motor sporlarında bazen böyle olabiliyor. Bunun bir soğutma arızası olduğunu tahmin ediyoruz. Motoru kurtarmak için yarışı bırakmak zorundaydım. Durum böyle... Şu anda buna bakıyoruz."

"Daniel ile güzel bir yarışımız vardı ve çok adil bir şekilde savaştık. Birbirimize gerekli alanı bıraktık ve çok agresif değildik. Takım arkadaşımla işte böyle yarışmak istiyorum. Başından beri çok yakındık ve Daniel önüme geçtiğinde bile yakındık. Bu yüzden, yarış dışı kalmasaydım tekrar hamle yapacaktım. Yani evet, iyi savaşlardı. Takımın politikası birbirimizin yarışmasına izin verilmesi ama temiz bir şekilde yarışmamızdı. Biz de bunu yaptık."

"Her şeye rağmen günümüz istediğimiz gibi bitmedi. Stratejim farklıydı. Şu anda emin olabileceğimiz şey Racing Point'e karşı hız eksikliğimiz oldu. Bu açık. Onlar şu anda bizim önümüzde. McLaren'la birlikte gibi görünüyoruz. Ama bence harika bir tempomuz var ve onlarla savaşabiliriz." dedi.

Ocon, Avusturya'nın Renault'nun kötü olmayı beklediği pistlerin başında geldiğini belirtti.

"Şimdi Budapeşte'de neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. En sevdiğim pistlerden birisi. Orayı seviyorum, sürüş yapmak harika ve aynı zaman geçiş yapmak zor. Ama eğer sıralama turlarında çok iyi bir iş yaptıysanız, harika bir yer. Formula 3'te çok iyi anılarım vardı. Pek çok kategoride iyi sonuçlar aldım. Formula 1'de yarışırken de her zaman kendimden emin hissettim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum ve umarım yeterli hıza sahip olabiliriz. Bence Avusturya, en korktuğumuz pistlerden biriydi ve umarım buradan daha iyi olur."

"Yaşadığımız sorun hakkındaki detayları bilmiyorum. Aracın şu anda kontrol edildiğini de pek sanmıyorum. Yakında bir cevabımız kesinlikle olacak. Umarım Daniel'in geçen yarış yaşadığı sorunun aynısı değildir. Araştırmamız gerekiyor."