Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"
Ekleyen:
, Editör
13 Tem 2020 07:27

Renault pilotu Esteban Ocon şu noktada Racing Point ile aynı tempoya sahip olmadıklarını kabul etti.

Renault pilotu Esteban Ocon, beşinci sıradan başladığı yarışın ilk bölümünde Alex Albon'a geçildi ve daha sonra kendisinden daha iyi tempoya sahip olmasına rağmen Daniel Ricciardo'yu arkasında tuttu.

İkili bir noktada tehlikeli şekilde yakınlaştılar ancak Ocon, hem Ricciardo ile mücadelesinden zevk aldığını hem de Racing Point'le aynı tempoya sahip olmadıklarını söyledi.

Soğutma arızası ile yarış dışı kalan Ocon, "Yaşananlardan ötürü gerçekten hayal kırıklığına uğradım. İyi bir pozisyondaydık ve harika bir fırsat yakalamıştık. Bence strateji de çok güzeldi ve durum böyle iken, böyle bir şey olması üzüntü verici. Maalesef motor sporlarında bazen böyle olabiliyor. Bunun bir soğutma arızası olduğunu tahmin ediyoruz. Motoru kurtarmak için yarışı bırakmak zorundaydım. Durum böyle... Şu anda buna bakıyoruz."

"Daniel ile güzel bir yarışımız vardı ve çok adil bir şekilde savaştık. Birbirimize gerekli alanı bıraktık ve çok agresif değildik. Takım arkadaşımla işte böyle yarışmak istiyorum. Başından beri çok yakındık ve Daniel önüme geçtiğinde bile yakındık. Bu yüzden, yarış dışı kalmasaydım tekrar hamle yapacaktım. Yani evet, iyi savaşlardı. Takımın politikası birbirimizin yarışmasına izin verilmesi ama temiz bir şekilde yarışmamızdı. Biz de bunu yaptık."

"Her şeye rağmen günümüz istediğimiz gibi bitmedi. Stratejim farklıydı. Şu anda emin olabileceğimiz şey Racing Point'e karşı hız eksikliğimiz oldu. Bu açık. Onlar şu anda bizim önümüzde. McLaren'la birlikte gibi görünüyoruz. Ama bence harika bir tempomuz var ve onlarla savaşabiliriz." dedi.

Ocon, Avusturya'nın Renault'nun kötü olmayı beklediği pistlerin başında geldiğini belirtti.

"Şimdi Budapeşte'de neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. En sevdiğim pistlerden birisi. Orayı seviyorum, sürüş yapmak harika ve aynı zaman geçiş yapmak zor. Ama eğer sıralama turlarında çok iyi bir iş yaptıysanız, harika bir yer. Formula 3'te çok iyi anılarım vardı. Pek çok kategoride iyi sonuçlar aldım. Formula 1'de yarışırken de her zaman kendimden emin hissettim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum ve umarım yeterli hıza sahip olabiliriz. Bence Avusturya, en korktuğumuz pistlerden biriydi ve umarım buradan daha iyi olur."

"Yaşadığımız sorun hakkındaki detayları bilmiyorum. Aracın şu anda kontrol edildiğini de pek sanmıyorum. Yakında bir cevabımız kesinlikle olacak. Umarım Daniel'in geçen yarış yaşadığı sorunun aynısı değildir. Araştırmamız gerekiyor."

 

Sonraki haber
Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

Önceki haber

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

Sonraki haber

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Hakemler, Renault'nun protestosunu "geçerli" buldu
Formula 1 / Formula 1

Resmi: Hakemler, Renault'nun protestosunu "geçerli" buldu

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor
Formula 1 / Formula 1

Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"
Formula 1 / Formula 1
2s

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"

Son Haberler

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"
Formula 1 / Formula 1
1s

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"
Formula 1 / Formula 1
2s

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Hakemler, Renault'nun protestosunu "geçerli" buldu

2
Formula 1

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"

2s
3
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

4
Formula 1

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

1s
5
Formula 1

Ferrari, Macaristan için sidepod ve egzoz, Silverstone için yeni burun güncellemesi hazırlıyor

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor
F1

Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"
F1

Ocon: "Yarış tempomuz Racing Point seviyesinde değil"

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"
F1

Russell: "Önümde araç olduğunda FW43'ü sürmek çok zor"

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"
F1

Vettel: "Umarım Macaristan aracımıza uyar"

F1 dünyası, Macaristan'daki sıkı karantina uygulamalarına karşı uyarıldı
F1

F1 dünyası, Macaristan'daki sıkı karantina uygulamalarına karşı uyarıldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.