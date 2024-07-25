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Formula 1 Belçika GP

Ocon: "Yaptığım seçimden mutluyum ve Haas ile çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Belçika Grand Prix'si öncesinde perşembe günü, Esteban Ocon'un Haas ile 2025 ve sonrası için çok yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ocon, bu sezonun sonunda Alpine'den ayrılacak ve Haas'a geçecek.

Perşembe günü yapılan basın toplantısında konuşan Ocon, Amerikan ekibini seçmekte kendisine yardımcı olan faktörleri dile getirdi.

"Aslında her şey 2023 sezonunun ortasında başladı."

"Ayao Komatsu (Haas takım patronu) beni gerçekten ikna etti."

"O Formula 1'de çok fazla tecrübesi olan biri, benim de Formula 1'e ilk adım attığım zamanlardan beri onu tanıyorum. İlk kez karşılıklı oturduğumuzda bana ileriye dönük planlarını anlattı. Gerçekten net hedefleri var ve bunu gösterişsiz bir şekilde gerçekleştiriyorlar."

"Gördüğünüz gibi bu yıl performanslarını ve aracı açıkça geliştirdiler. Planları oldukça büyük ve ileriye dönük olarak oldukça etkileyici."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

"Açıkçası çok mutlu olduğum bir karar aldım ve çok heyecanlıyım. Alpine ile geçirdiğim beş yıldan sonra benim için büyük bir meydan okuma, yeni bir macera. Bu sezonu takım için elimden geldiğince iyi bir şekilde bitirmeyi ve gelecek yıl işbirliğine başlamayı dört gözle bekliyorum."

Ocon'un Haas'taki takım arkadaşı, 19 yaşındaki çaylak pilot Oliver Bearman olacak.

Fransız pilot, yeni takım arkadaşı hakkında da konuştu ve 'geleceğin dünya şampiyonu' olduğu söylenen takım arkadaşıyla birlikte çalışma konusunda heyecanlandığını söyledi.

Ocon, "Onunla ilk kez Budapeşte'de konuştum."

"O çok genç ve heyecan verici bir potansiyele sahip, pek çok kişi onun geleceğin dünya şampiyonu olacağını söylüyor."

"Onunla takım arkadaşı olacağımız için sabırsızlanıyorum. Eminim ki işbirliğimiz takımı ileriye götüren bir faktör olacaktır." dedi.

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