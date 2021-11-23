Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”
Formula 1 / Katar GP Haberler

Ocon, yaptığı savunmayla Alonso’ya borcunu ödediği için memnun

Ekleyen:
, Editör

Alpine sürücüsü Esteban Ocon, Katar Grand Prix’sinde podyuma çıkan takım arkadaşı Fernando Alonso’ya yardımcı olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Ocon, yaptığı savunmayla Alonso’ya borcunu ödediği için memnun

Yaz arasından önce Ocon, startta kaos yaşanan Macaristan Grand Prix’sini beklenmedik şekilde kazanmış ve F1 kariyerindeki ilk galibiyetini almıştı.

Ocon tüm yarış boyunca Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel’e savunma yapmıştı. Ancak asıl endişe yaratan durum, gerilerden yükselen Lewis Hamilton’dı.

Ancak Ocon’un takım arkadaşı Alonso, kendisinden çok daha hızlı olan Hamilton’a uzun süre savunma yapmış ve Hamilton en fazla üçüncü sıraya kadar yükselebilmişti.

Geçtiğimiz pazar günü ise roller değişti ve Alonso yedi yıl sonra podyuma çıkmak için mücadele ederken, Ocon savunma rolündeydi.

Her iki Alpine sürücüsü de tek pit stratejisi izlerken, Red Bull sürücüsü Sergio Perez iki pit stratejisindeydi.

Ocon’a telsizden, Perez’e olabildiğince dayanması ve Alonso’ya yardımcı olması gerektiği söylendi.

Macaristan’daki durumun karşılığını verme ihtiyacı duyup duymadığı sorulduğunda Ocon, “Evet, elbette. Bu yüzden telsizden Fernando’nun ne kadar önde olduğunu sordum ve takım hemen savunma yapmam gerektiğini söyledi.”

“Ben de, bu soruyu bu yüzden sorduğumu ve durumun farkında olduğumu söyledim.”

“Yani, evet. Elimden gelenin en iyisini yapıp, Checo’yu mümkün olabildiğince yavaşlatmayı ve son turlarda Fernando’ya yetişmemesini sağlamak istedim.”

“Onu yaklaşık 3 saniye yavaşlattım ve ihtiyacımız olan da buydu.”

“Savunma yapmak, Budapeşe’deki kadar kolay değildi. Çünkü düzlükler burada daha uzun ve Checo’da da taze lastikler vardı. Bu yüzden şartlar farklıydı, ancak rolümü oynadığım için memnunum ve Fernando’nun yaptıklarının karşılığını biraz da olsa verdim.” ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”
Önceki haber

Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Pirelli: “Lastik patlamaları öncesinde hiçbir belirti yoktu” Katar GP
Formula 1

Pirelli: “Lastik patlamaları öncesinde hiçbir belirti yoktu”

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik” Katar GP
Formula 1

Norris: “Lastik patladığı için pite geldik”

Verstappen: “Mücadele son ana kadar sürecek” Katar GP
Formula 1

Verstappen: “Mücadele son ana kadar sürecek”

Son Haberler

Ocon, yaptığı savunmayla Alonso’ya borcunu ödediği için memnun
Formula 1 Formula 1

Ocon, yaptığı savunmayla Alonso’ya borcunu ödediği için memnun

Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”
Formula 1 Formula 1

Mercedes: “Katar’da sorunlara neden olay şey, garip bordürlerdi”

Alonso: "Mercedes'e karşı mücadele ederken hep kaybedersiniz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Mercedes'e karşı mücadele ederken hep kaybedersiniz"

Alonso: "2022'de iyi bir sürpriz olmayı umuyoruz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "2022'de iyi bir sürpriz olmayı umuyoruz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.