Ocon, yaptığı savunmayla Alonso’ya borcunu ödediği için memnun

Yaz arasından önce Ocon, startta kaos yaşanan Macaristan Grand Prix’sini beklenmedik şekilde kazanmış ve F1 kariyerindeki ilk galibiyetini almıştı.

Ocon tüm yarış boyunca Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel’e savunma yapmıştı. Ancak asıl endişe yaratan durum, gerilerden yükselen Lewis Hamilton’dı.

Ancak Ocon’un takım arkadaşı Alonso, kendisinden çok daha hızlı olan Hamilton’a uzun süre savunma yapmış ve Hamilton en fazla üçüncü sıraya kadar yükselebilmişti.

Geçtiğimiz pazar günü ise roller değişti ve Alonso yedi yıl sonra podyuma çıkmak için mücadele ederken, Ocon savunma rolündeydi.

Her iki Alpine sürücüsü de tek pit stratejisi izlerken, Red Bull sürücüsü Sergio Perez iki pit stratejisindeydi.

Ocon’a telsizden, Perez’e olabildiğince dayanması ve Alonso’ya yardımcı olması gerektiği söylendi.

Macaristan’daki durumun karşılığını verme ihtiyacı duyup duymadığı sorulduğunda Ocon, “Evet, elbette. Bu yüzden telsizden Fernando’nun ne kadar önde olduğunu sordum ve takım hemen savunma yapmam gerektiğini söyledi.”

“Ben de, bu soruyu bu yüzden sorduğumu ve durumun farkında olduğumu söyledim.”

“Yani, evet. Elimden gelenin en iyisini yapıp, Checo’yu mümkün olabildiğince yavaşlatmayı ve son turlarda Fernando’ya yetişmemesini sağlamak istedim.”

“Onu yaklaşık 3 saniye yavaşlattım ve ihtiyacımız olan da buydu.”

“Savunma yapmak, Budapeşe’deki kadar kolay değildi. Çünkü düzlükler burada daha uzun ve Checo’da da taze lastikler vardı. Bu yüzden şartlar farklıydı, ancak rolümü oynadığım için memnunum ve Fernando’nun yaptıklarının karşılığını biraz da olsa verdim.” ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Esteban Ocon, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images