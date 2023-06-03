Ocon: "Yapmamız gereken işler var"

Alpine, Monako'daki güçlü performansını İspanya GP'ye taşıdı ve cuma günü lider grubun içerisindeymiş gibi göründü.

Fakat Esteban Ocon temkinli kalmayı seçiyor ve araçta değiştirilmesi gereken şeyler olduğunu söylüyor.

Ocon, "Circuit de Barcelona-Catalunya'da takım için verimli bir Cuma günü oldu."

"Her iki antrenman seansını da iyi kullandık, farklı şeyler test ettik ve planladığımız programı uyguladık."

"İki seansta da ihtiyaç duyduğumuz değişiklikleri yaptık fakat aracı hem düşük hem de yüksek yakıtta iyi duruma getirmek için yapmamız gereken işler var."

"Genel olarak bugünkü çalışmalardan memnunuz ve sıralama turlarında iyi bir konumda olabilmek için bu gece yapmamız gereken işler olduğunu biliyoruz." dedi.

Pierre Gasly ise cuma gününden genel olarak memnundu.

"Barselona'da bizim için sağlam bir gün olduğunu söyleyebilirim. Araç iyi hissettirdi ve hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık. Bu da bize hafta sonunun geri kalanı için iyi bir temel sağlıyor."

"Kalıcı bir yarış pistine geri dönmek güzeldi ve şikansız düzende sürüş yapmak keyif verici oldu. Bu değişiklik sayesinde pist artık çok hızlı."

"Bizim açımızdan çözmemiz gereken birkaç küçük şey var fakat cuma günleri bunun olması doğaldır. Yarın Q3'e kalmayı hedeflediğimiz sıralama turlarında, yine güçlü olacağımıza eminim."

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images