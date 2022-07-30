Ocon: "Yağmur işleri karıştıracak"

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Esteban Ocon, geçen yıl ıslakz eminde başlayan ve kuru zeminde sona eren Macaristan GP'yi kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu hafta sonu da hem cumartesi hem de pazar günü için yağmur tahminleri yapılıyor.

Cuma gününün ardından konuşan Ocon, şöyle dedi: "Bir yıl önce kazandığım bu piste tekrar gelmek harikaydı, burada olmak kesinlikle iyi hissettiriyor. Sürüş yapması harika bir pist. Burada araç sürmekten büyük keyif alıyorum."

"Bir şeyler öğrenme anlamında iki iyi seansı geride bıraktık. Muhtemelen kuru zeminde geçen son seanslar bunlardı çünkü hafta sonunun kalanı için yağmur tahminleri yapılıyor. Yarın havanın nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer yağmur yağarsa durumu biraz daha karmaşık hale getirecek ve bu da her zaman için ilginçtir. Umarım yarın farklı bir sıralama turları olur."

"Araca gelirsek, şu anda nasıl çalıştığı konusunda iyi bir fikrimiz var. Hafta sonunun geri kalanında iyi durumda olacağımızı düşünüyorum."

"Yağmur her şeyi değiştirebilir. Bu yüzden bekleyip, neler olacağını görmemiz gerekiyor."

Ocon, McLaren'ın güçlü performansına rağmen Alpine'in kendilerine yanıt vermesini umuyor.

Ocon, "McLaren oldukça hızlı görünüyor. Şu anda sıralama temposunda kesinlikle çok hızlılar. Fransa'da da çok hızlılardı. Bu yüzden uzun ve zorlu bir mücadele olacak."

"Burada geçiş yapmak Fransa'da olduğundan daha zor. Bu yüzden onları sıralama turlarında bir şekilde mağlup edebilir miyiz görmemiz gerekiyor. Fakat şu anda çok hızlılar." dedi.