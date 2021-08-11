Ocon: "Vettel'in diskalifiye edilmesi üzücü"

Alpine pilotu Esteban Ocon ve Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, kaotik Macaristan Grand Prix'sinin ilk turlarından sonra galibiyet için birbirleriyle çekişmişlerdi.

Ocon, startın ardından ikinci sıraya çıktı ve Lewis Hamilton'ın pitiyle liderliği aldı. Diğer tarafta Vettel, galibiyet için Fransız pilota yoğun baskı kursa da geçiş yapma fırsatını bir türlü yakalayamadı.

Sonuç olarak Ocon galibiyete ulaşırken, Vettel tüm baskısına rağmen ikinci oldu ve bu yılki ikinci podyumunu aldı.

Fakat Vettel, yarışın ardından aracında yeterli yakıt olmadığı gerekçesiyle yarıştan diskalifiye edildi ve ortaya koyduğu tüm çaba boşa gitmiş oldu.

Bu hem Aston Martin'in şampiyonadaki pozisyonu açısından kötüydü hem de Vettel'in onca çabaya rağmen kendisinden kaynaklanmayan bir sorunla podyumu kaybettiği anlamına geliyordu.

Aston Martin karara itiraz etse de, hakemler olayı tekrar görüşmeyi reddettiler ve Vettel şu anda resmen diskalifiye olmuş durumda.

Alman pilotun diskalifiyesi, şampiyona için Alpine'e yarasa da Ocon, Vettel için üzgün olduğunu dile getirdi.

RTL'ye verdiği demeçte yarış galibi Ocon şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse yaşananlardan ötürü Seb için biraz üzgünüm."

“Çünkü yarış boyunca gerçekten iyi bir iş çıkardı ve sonunda ne yazık ki diskalifiye edildi. Bu, görmeyi istediğimiz bir şey değil.

“Pist üstünde yarışmayı ve sonrasında bu pozisyonu korumayı seviyoruz. Fakat bazen motor sporlarında böyle şeyler yaşanabiliyor. Motor sporları acımasız bir dünya."

"Bu açıkça görmesi harika bir şey değildi ve onun için pek de güzel bir son değil. Fakat Seb'in bundan olumlu şekilde geri döneceğine eminim." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images