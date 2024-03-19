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Formula 1 Avustralya GP

Ocon, Verstappen ve Hamilton'dan "çok şey öğrenmiş"

Alpine pilotu Esteban Ocon daha önce birlikte yarıştığı Max Verstappen ve Lewis Hamilton

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, geçmişte Formula 3 şampiyonluğu için Max Verstappen ile çekişirken, daha sonra Mercedes'te yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la çalışma fırsatı buldu.

High Performance Podcast'ine konuk olan Ocon, bu ikiliden neler öğrendiğini açıkladı ve mevcut F1 gridindeki en yetenekli gördüğü sürücülerden bahsetti.

Ocon şöyle konuştu: "Max'in [Verstappen] go-kartta nasıl yarıştığını biliyordum. Karting sayesinde ona nerede atak yapmayacağım ve onu nerede zorlayacağımı biliyordum."

"Hamle yaparken kapıyı nasıl kapatacağını ya da kapatmayacağını biliyordum."

"Şampiyonluk için yarışırken birine karşı nasıl yarışılacağını biliyorum [ve bu] çok önemli."

"Şu anda özlediğim bir şey çünkü önde yarışmıyorum."

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lewis'e gelecek olursak, o yarış dünyasının dışında meşgul bir adam. Sadece yarış pistine odaklanan sürücülere kıyasla büyük bir fark var."

"Dikkatinin bir şeyden diğerine geçişini izlerken oldukça etkilendim. Farklı bir şey yapıyordu ama bir anda mühendisiyle konuşmaya başlayabiliyordu. On dakikalık bir molaya ihtiyacı yoktu ve ben de ona her şeyi tekrar anlatmak zorunda kalmıyordum çünkü her zaman notlarla dolu birkaç beyaz tahtası vardı."

"Sezonlar ya da antrenmanlar arasında bir şeyleri unutmamak için bu notları yanında taşırdı ve şimdi ben de öyle yapıyorum."

"Daha önce not almıyordum ama şimdi tüm notlarım telefonumun içinde," diye ekledi.

Mevcut F1 gridindeki sürücüler arasında en doğal yetenekli sürücülerin kim olduğu sorusuna yanıt veren Ocon, "Charles Leclerc ve Max Verstappen."

"Charles ile 2005'ten beri, Max ile de 2010'dan beri yarışıyorum. Hangi koşullarda yarıştığımızın bir önemi yok, her zaman başa baş ya da ilk üçteydik." dedi.

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