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Formula 1 Haberler

Ocon, Verstappen ile şampiyonluk için çekişebileceğine inanıyor

Esteban Ocon, Max Verstappen ile takım arkadaşı olması halinde şampiyonluk savaşı verebileceğinden emin.

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Esteban Ocon, Alpine A523

2014'te Esteban Ocon ve Max Verstappen, Avrupa Formula 3'te birlikte karşı yarışmış, bu mücadelenin galibi de Ocon olmuştu.

Fakat Verstappen, F1'e Ocon'dan daha erken girdi ve şimdiden iki dünya şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

Oysa Ocon sadece bir galibiyet alabildi ve genellikle orta grupta mücadele etmek durumunda kaldı.

Fakat Fransız sürücü, tamamen aynı aracın direksiyonuna geçerse Verstappen'i yenebileceğine inanıyor.

Ocon, "Eğer aynı takımda olsaydık, kendimi Verstappen ile dünya şampiyonluğu için mücadele ederken görebiliyorum."

"Max, Red Bull ile inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ancak sürücünün kim olduğu benim için önemli değil. Onlarla şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum ve kendime her zaman inandım."

"Önümde gidilmesi gereken uzun bir yol var fakat amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Ocon'un Alpine ile iki senelik daha anlaşması bulunuyor ve kısa vadede başka bir yere geçebilecek gibi görünmüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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