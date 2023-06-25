Ocon, Verstappen ile şampiyonluk için çekişebileceğine inanıyor

Ocon, "Eğer aynı takımda olsaydık, kendimi Verstappen ile dünya şampiyonluğu için mücadele ederken görebiliyorum."

"Max, Red Bull ile inanılmaz bir iş çıkarıyor. Ancak sürücünün kim olduğu benim için önemli değil. Onlarla şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum ve kendime her zaman inandım."

"Önümde gidilmesi gereken uzun bir yol var fakat amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Ocon'un Alpine ile iki senelik daha anlaşması bulunuyor ve kısa vadede başka bir yere geçebilecek gibi görünmüyor.