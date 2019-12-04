Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"
Esteban Ocon, son dönemdeki iddiaların aksine Max Verstappen'le arasında ciddi bir sorun olmadığını söyledi.
Geçen yılki Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen, bir tur geride olan Ocon'un yeni süper yumuşak lastiklerle hızlı olduğu dönemde turunu geri almaya çalışırken temas yaşamaları sonucu spin atmış ve liderliği Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.
Bu olay nedeniyle Ocon, 10 sn dur - kalk cezası aldı. Bununla birlikte yarış sonu Verstappen çok sinirliydi ve Fransız pilotun yanına giderek kendisini itti.
İkilinin arasındaki ilişki, alt kategorilerdeki çekişmelerinden ötürü zaten mükemmel değildi ve bu olayla iyice kötü oldu.
Şimdi Ocon, 2020 yılında F1'e dönüyor ve Verstappen'le olan durumu herkes tarafından merak ediliyor.
Ocon, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Tüm sürücülerle yeniden yarışmaktan oldukça mutluyum."
“Bütün kariyerim boyunca Max ile savaştığım doğru, ancak geçen yıl Brezilya'da olanlar dışarıdan çok büyük bir olay gibi görünebilir, ancak içeriden o kadar da ciddi bir olay değildi."
“Olanlara rağmen birbirimize saygı duyuyoruz ve o sayfayı zaten çevirdik. Şimdi pist üstünde yeniden birlikte mücadele edeceğiz." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"
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