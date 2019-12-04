Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"
Ekleyen:
, Editör
4 Ara 2019 08:29

Esteban Ocon, son dönemdeki iddiaların aksine Max Verstappen'le arasında ciddi bir sorun olmadığını söyledi.

Geçen yılki Brezilya Grand Prix'sinde Max Verstappen, bir tur geride olan Ocon'un yeni süper yumuşak lastiklerle hızlı olduğu dönemde turunu geri almaya çalışırken temas yaşamaları sonucu spin atmış ve liderliği Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.

Bu olay nedeniyle Ocon, 10 sn dur - kalk cezası aldı. Bununla birlikte yarış sonu Verstappen çok sinirliydi ve Fransız pilotun yanına giderek kendisini itti.

İkilinin arasındaki ilişki, alt kategorilerdeki çekişmelerinden ötürü zaten mükemmel değildi ve bu olayla iyice kötü oldu.

Şimdi Ocon, 2020 yılında F1'e dönüyor ve Verstappen'le olan durumu herkes tarafından merak ediliyor.

Ocon, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Tüm sürücülerle yeniden yarışmaktan oldukça mutluyum."

“Bütün kariyerim boyunca Max ile savaştığım doğru, ancak geçen yıl Brezilya'da olanlar dışarıdan çok büyük bir olay gibi görünebilir, ancak içeriden o kadar da ciddi bir olay değildi."

“Olanlara rağmen birbirimize saygı duyuyoruz ve o sayfayı zaten çevirdik. Şimdi pist üstünde yeniden birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Sonraki haber
Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Önceki haber

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Sonraki haber

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
03:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
07:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
04:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
07:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
07:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

2s
2
Formula 1

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"

55dk
3
Formula 1

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

4
Formula 1

Video: Vettel, temas sonucu spin atıyor

5
Formula 1

Ferrari'ye geçişi yalanlayan Wolff: "Hamilton'ın ayrılma ihtimali %25"

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"
F1

Jos Verstappen: “2020'de ilk yarıştan itibaren mücadelede olmalıyız"

Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"
F1

Ocon: "Verstappen'le aramızda sorun yok"

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı
F1

Norris, MCL34'le son sürüşünden mutlu ayrıldı

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"
F1

Villeneuve: "Ferrari, Vettel-Leclerc sürecini yanlış yönetti"

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
F1

Abu Dhabi GP'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.