Ocon ve Perez hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Emilia-Romagna GP öncesi gerçekleştirilen cuma antrenmanları, biraz olaylı geçti. Haas pilotu Nikita Mazepin'in hem spin atıp hem de kaza yaptığı seanstaki tek olay bu değildi.

Seansın son bölümüne doğru girilirken Sergio Perez'in sol arka lastiğinin patladığı ve saniyeler sonra da Esteban Ocon'un aracını kenara çektiği görüldü.

Tekrarlarda olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak gösterilemdi, ancak Ocon'un sağ ön süspansiyonunda kırık vardı. Bu, Ocon'un sağ ön lastiğiyle, Perez'in sol arka lastiğinin temas ettiği anlamına geliyor olabilir.

Sonuç olarak her iki pilot da olayın ardından seansa veda ettiler ve hakemler, bu olayı soruşturma kararı aldı.

Olayın ardından her iki isim de hakemler tarafından ifadeye çağrıldı. Bu görüşmenin ardından ikilinin ceza alıp almayacağı belli olacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, who has stopped on track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images