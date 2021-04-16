Ocon ve Perez hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Alpine pilotu Esteban Ocon ve Red Bull pilotu Sergio Perez, Imola'daki ilk seansta yaşadıkları olayın ardından hakemler tarafından görüşmeye çağrıldılar.
Emilia-Romagna GP öncesi gerçekleştirilen cuma antrenmanları, biraz olaylı geçti. Haas pilotu Nikita Mazepin'in hem spin atıp hem de kaza yaptığı seanstaki tek olay bu değildi.
Seansın son bölümüne doğru girilirken Sergio Perez'in sol arka lastiğinin patladığı ve saniyeler sonra da Esteban Ocon'un aracını kenara çektiği görüldü.
Tekrarlarda olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak gösterilemdi, ancak Ocon'un sağ ön süspansiyonunda kırık vardı. Bu, Ocon'un sağ ön lastiğiyle, Perez'in sol arka lastiğinin temas ettiği anlamına geliyor olabilir.
Sonuç olarak her iki pilot da olayın ardından seansa veda ettiler ve hakemler, bu olayı soruşturma kararı aldı.
Olayın ardından her iki isim de hakemler tarafından ifadeye çağrıldı. Bu görüşmenin ardından ikilinin ceza alıp almayacağı belli olacak.
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Emilia Romagna GP
|Editör
|Kemal Şengül