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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ocon ve Magnussen de grid cezası aldı

Esteban Ocon ve Kevin Magnussen, bu hafta sonu grid cezası alan sürücülere katıldılar.

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Ocon ve Magnussen de grid cezası aldı
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Takvime bakıldığında Monza, kısa vadede geçişe en müsait pist olarak görülüyor ve bundan ötürü takımlar grid cezasını burada almayı tercih ediyor.

Bu hafta sonu şimdiye kadar çok sayıda isim grid cezası aldı ve şimdi bu isimler iki yeni pilot daha eklendi.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Esteban Ocon, yeni bir içten yanmalı motora geçiş yaptığı için 5 sıra grid cezası aldı. Bundan ötürü de yarınki yarışa en az 5 sıra geriden başlayacak.

Diğer tarafta Kevin Magnussen de yeni bir içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H ünitesine geçtiği için 15 sıra grid cezası aldı.

Böylelikle Ocon ve Max Verstappen 5, Sergio Perez 10, Valtteri Bottas ve Magnussen ise 15 sıra grid cezası almış oldu.

Yuki Tsunoda, Carlos Sainz ve Lewis Hamilton ise yarışa en geriden başlayacak. Bu isimlere Mick Schumacher'in de eklenmesi bekleniyor.

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