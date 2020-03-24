Ocon ve Hamilton, Gran Turismo’da yarışmışlar

Ocon ve Hamilton, takım arkadaşı olmaya çok yaklaşmışlardı. 2019’da Mercedes’in üçüncü sürücüsü olan Fransız sürücü, Valtteri Bottas’ın yerini alabilecek gibi görünüyordu. Ancak takım, 2020 için Bottas’ı takımda tutmaya karar verdi. Ocon ise Renault ile anlaştı ve Daniel Ricciardo’nun takım arkadaşı oldu.

Ocon, kış aylarında Hamilton ile Gran Turismo oyunu üzerinden efsanevi Nordschleife pistinde, Porsche LMP1 araçlarıyla birbirlerine karşı yarıştıklarını söyledi.

L’Equipe’e konuşan Ocon, “Çok sıkı bir mücadeleydi. Lewis, Amerika’daydı ve onun saatine göre sabah 5’ti. En hızlı tur zamanını atmaya çalıştık. Ben 5:14’lü bir tur atabildim. Bu, oyunu iyi bilenler için hızlı bir tur. Sizce kim kazanmış olabilir?”

“Normal bir günde, uyandıktan sonra kahvaltı yapıyorum ve öğle yemeğine kadar üç saat boyunca Gran Turismo oynuyorum. Daha sonra biraz spor ve antrenman yapıyorum. Uzaktan kumandalı aracımla biraz eğleniyorum ve günüm bitiyor.” ifadelerini kullandı.

F1 de dahil olmak üzere birçok platform, yarışlar yeniden başlayana kadar sanal yarışlar düzenlemeye başladı. Ancak Ocon, bunlarda yer almıyor ve bunun sebebini şu şekilde açıklıyor: “ F1 2019’u hiç oynamadım, sadece Gran Turismo oynuyorum.”

Ocon ayrıca, sürücülerin bu dönemde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

“İyi bir örnek ve aklı başında insanlar olmalıyız.”

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