Ocon ve Gasly, yeni Alpine A523 ile Silverstone'da piste çıktı!

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Esteban Ocon, bugün erken saatlerde Silverstone'da yeni A523'ün direksiyonuna geçti. Dokuz tur attıktan sonra direksiyonu yeni takım arkadaşı Pierre Gasly'e bıraktı.

Aston Martin'e geçen Fernando Alonso'nun yerini alan Gasly, Alpine'in toplamda 100 km tamamlayabildiği testte, günü sekiz turla kapattı.

Takıma göre bu 100 kilometrelik ilk test gayet başarılı geçti.

Teknik direktör Matt Harman, "Bugün yaptığımız deneme sürüşüyle, bu araçla alakalı bir dönüm noktasına daha ulaştık."

"Mutluyum çünkü test sorunsuz geçti. Esteban, ilk olarak tüm sistemleri kontrol etmek ve ayar programına bakmak amacıyla sabah saatlerinde piste çıktı."

"Daha sonra Pierre, etrafını daha iyi tanımak için öğleden sonra piste çıktı ve ilk kez A523'ü sürdü."

"Böyle günlerde büyük kısıtlamalar vardır. Dolayısıyla bu, temsili bir çalışma değil ancak kesinlikle harika bir gün geçirdik. Böylece, bu araç hakkında daha fazla şey öğreneceğimiz Bahreyn'e güven duygusuyla gidebiliriz." dedi.

Alpine, yeni A523 ile alakalı sadece bir fotoğraf paylaştı ve o fotoğrafta yeni araca dair çok fazla ayrıntı yoktu.

Takım yeni aracı 16 Şubat'ta Londra'da tanıtacak.