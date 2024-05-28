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Formula 1

Ocon ve Gasly arasındaki huzursuzluk, Mick Schumacher'e mi kapı açacak?

Esteban Ocon ve Pierre Gasly arasında yaşanan “huzursuzluğun” Alpine'de Mick Schumacher'e kapı açabileceği iddiaları var.

Ezel Tan
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team, for Pirelli hot laps

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Alpine sürücüleri Pazar günü Monte Carlo'da temas yaşamış ve temasın ardından Ocon yarışa veda etmişti.

Ocon çarpışmaya neden olduğu için 10 saniye ceza aldı ve Kanada GP'ye de beş sıra geriden başlayacak.

Ocon ile tatsız bir ilişkisi olduğu bilinen Gasly'nin temas sonrası öfkelendiği görüldü ve yarışın ardından da “şoke olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını” söyledi.

Alpine takım patronu Bruno Famin de yaşananlardan dolayı rahatsızdı ve takımın bir karar alacağını belirtti.

Sky F1 muhabiri Craig Slater,  Famin'in Ocon'u Kanada Grand Prix'sinde yarıştırmamayı  “ciddi şekilde düşündüğünü” iddia etti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Ocon'un yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, yedek pilot Jack Doohan pole pozisyonundaki isim gibi görünüyor.

Doohan, Ocon ve Gasly arasındaki olaydan sonra Famin ile konuşurken görülmüştü.

Sky F1'den Ted Kravitz de “Alpine'de bir şeyler döndüğünü” iddia etti.

Monako'daki olayların Gasly ve Ocon'dan en az biri için Alpine macerasının sonu anlamına geldiğini düşünenler de epey fazla. Bu, sezon sonuna kadar mevcut kadroyla gidilse bile en azından birisinin sezon sonunda takım değiştireceği anlamına geliyor.

Böyle bir durumda Mick Schumacher'in Alpine için potansiyel bir aday olacağı iddiaları var.

Sky Almanya'ya konuşan 25 yaşındaki Alman pilot,  F1'e geri dönmeyi hedeflediğini gizlemedi.

Mick, şöyle dedi: “Hedefim ve hayalim Formula 1'de yarışmak. Bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacak.

“Domino taşlarının benim lehime düşmesini sağlamalı ve bir koltuk bulmalıyız."

“Bunun için yapabileceğim tek şey WEC'te ve Formula 1'de en iyi performansımı göstermek."

"Yedek sürücü olarak takım için iyi performans göstermeye devam etmeli ve görüşmeler yapmaya devam etmeliyim."

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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